В выходные в Курган придет рекордное тепло

В Кургане на несколько дней резко потеплеет

Специалисты ждут новых тепловых рекордов в сентябре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С воскресенья и до середины следующей недели (18-22 сентября) в Кургане ожидается аномально теплая погода. Температура будет на 7-11 градусов выше нормы: днем до +28 градусов, а ночью до +13. Прогнозом поделился курганский синоптик-любитель Илья Винштейн у себя в блоге.

«Пик ожидается 20—21 сентября. В эти дни воздух будет прогреваться до +27…+28?, что сопоставимо с рекордными температурами предыдущих лет. Возможно установление новых рекордов. Теплая погода продержится до 24 сентября, а затем ожидается понижение температуры до климатической нормы. Днем +12…+14?, ночью +3…+7?», — рассказал Илья Винштейн.

По данным гидрометцентра России, дневная температура с 18 по 22 сентября будет варьироваться от +20 до +25 градусов, а ночью от +10 до +13. Ранее URA.RU писало, что сентябрь в Кургане будет теплый. Синоптики предупреждали жителей региона о сильной жаре в начале сентября. Тогда температура воздуха превысила +35 градусов.