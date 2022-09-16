У самолета «Уральских авиалиний» треснуло стекло во время полета

17 сентября 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

В самолете треснуло левое боковое стекло (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU У самолета «Уральских авиалиний», летевшего по маршруту Благовещенск — Екатеринбург, во время полета треснуло стекло. Командир судна принял решение вернуться в аэропорт, сообщает telegram-канал Avianincident. «16 сентября в 8:08 (мск) самолет взлетел. Через 11 минут после взлета командир воздушного судна доложил о растрескивании левого бокового фиксированного стекла и решении о возврате на аэродром вылета. Посадка благополучно совершена в 08:37. В аэропорту объявлялся сигнал „тревога“», — говорится в сообщении источника. В пресс-службе «Уральских авиалиний» воздержались от комментариев. Ранее URA.RU сообщало, что борт авиакомпании, летевший из Москвы в Таджикистан, столкнулся с птицами, отчего у него треснуло лобовое стекло. Самолет кружил в небе три часа, прежде чем приземлиться на запасном аэродроме в Домодедово.

У самолета «Уральских авиалиний», летевшего по маршруту Благовещенск — Екатеринбург, во время полета треснуло стекло. Командир судна принял решение вернуться в аэропорт, сообщает telegram-канал Avianincident. «16 сентября в 8:08 (мск) самолет взлетел. Через 11 минут после взлета командир воздушного судна доложил о растрескивании левого бокового фиксированного стекла и решении о возврате на аэродром вылета. Посадка благополучно совершена в 08:37. В аэропорту объявлялся сигнал „тревога“», — говорится в сообщении источника. В пресс-службе «Уральских авиалиний» воздержались от комментариев. Ранее URA.RU сообщало, что борт авиакомпании, летевший из Москвы в Таджикистан, столкнулся с птицами, отчего у него треснуло лобовое стекло. Самолет кружил в небе три часа, прежде чем приземлиться на запасном аэродроме в Домодедово.