16 сентября 2022

У самолета «Уральских авиалиний» треснуло стекло во время полета

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
В самолете треснуло левое боковое стекло (фото из архива) Фото:

У самолета «Уральских авиалиний», летевшего по маршруту Благовещенск — Екатеринбург, во время полета треснуло стекло. Командир судна принял решение вернуться в аэропорт, сообщает telegram-канал Avianincident.

«16 сентября в 8:08 (мск) самолет взлетел. Через 11 минут после взлета командир воздушного судна доложил о растрескивании левого бокового фиксированного стекла и решении о возврате на аэродром вылета. Посадка благополучно совершена в 08:37. В аэропорту объявлялся сигнал „тревога“», — говорится в сообщении источника.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» воздержались от комментариев. Ранее URA.RU сообщало, что борт авиакомпании, летевший из Москвы в Таджикистан, столкнулся с птицами, отчего у него треснуло лобовое стекло. Самолет кружил в небе три часа, прежде чем приземлиться на запасном аэродроме в Домодедово.

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У самолета «Уральских авиалиний», летевшего по маршруту Благовещенск — Екатеринбург, во время полета треснуло стекло. Командир судна принял решение вернуться в аэропорт, сообщает telegram-канал Avianincident. «16 сентября в 8:08 (мск) самолет взлетел. Через 11 минут после взлета командир воздушного судна доложил о растрескивании левого бокового фиксированного стекла и решении о возврате на аэродром вылета. Посадка благополучно совершена в 08:37. В аэропорту объявлялся сигнал „тревога“», — говорится в сообщении источника. В пресс-службе «Уральских авиалиний» воздержались от комментариев. Ранее URA.RU сообщало, что борт авиакомпании, летевший из Москвы в Таджикистан, столкнулся с птицами, отчего у него треснуло лобовое стекло. Самолет кружил в небе три часа, прежде чем приземлиться на запасном аэродроме в Домодедово.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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