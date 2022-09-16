Губернатор ХМАО Комарова поделилась опытом борьбы с безработицей

17 сентября 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

Губернатор Наталья Комарова рассказала, как ХМАО справляется с безработицей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в дискуссии «Опыт реализации национального проекта «Демография», в ходе которой рассказала, как регион справляется с безработицей. Мероприятие организовано Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС), сообщает пресс-служба правительства на официальном сайте. «В нашем регионе мы создаем рабочие места в самых различных отраслях экономики, при этом делаем ставку на креативный сектор, сокращаем дисбаланс занятости в городе и сельской местности, создаем условия для трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья», — приводит слова Комаровой пресс-служба. Губернатор отметила, что основная задача — дать каждому жителю региона работу. Для этого в ХМАО создаются новые рабочие места. Строительство второго моста через Обь потребует много рабочих рук; в ноябре будет запущена первая линия завода по производству белковых компонентов для детского питания. Для представителей коренных малых народов Севера предлагается развивать новые отрасли — экотуризм, этнотуризм, народные промыслы. Важно создавать рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. В ХМАО им предлагается работа в креативных отраслях и в искусстве, также создаются условия для профессиональных занятий спортом. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Комарова предложит правительству РФ новую единую финансово-экономическую модель расчета налогов для нефтегазовых компаний. С этой миссией она отправится в Москву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в дискуссии «Опыт реализации национального проекта «Демография», в ходе которой рассказала, как регион справляется с безработицей. Мероприятие организовано Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС), сообщает пресс-служба правительства на официальном сайте. «В нашем регионе мы создаем рабочие места в самых различных отраслях экономики, при этом делаем ставку на креативный сектор, сокращаем дисбаланс занятости в городе и сельской местности, создаем условия для трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья», — приводит слова Комаровой пресс-служба. Губернатор отметила, что основная задача — дать каждому жителю региона работу. Для этого в ХМАО создаются новые рабочие места. Строительство второго моста через Обь потребует много рабочих рук; в ноябре будет запущена первая линия завода по производству белковых компонентов для детского питания. Для представителей коренных малых народов Севера предлагается развивать новые отрасли — экотуризм, этнотуризм, народные промыслы. Важно создавать рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. В ХМАО им предлагается работа в креативных отраслях и в искусстве, также создаются условия для профессиональных занятий спортом. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Комарова предложит правительству РФ новую единую финансово-экономическую модель расчета налогов для нефтегазовых компаний. С этой миссией она отправится в Москву.