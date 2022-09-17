Терапевт Усатова назвала продукты, заменяющие снотворное

Терапевт Усатова: орехи, морепродукты, бобы и кефир заменяют снотворное

18 сентября 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Семи фисташек хватит для выработки мелатонина, сказала Ольга Усатова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Орехи, мясо, бобовые, рыба и другие морепродукты имеют высокое содержание триптофана, поэтому помогают человеку хорошо спать. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказала врач-терапевт Ольга Усатова. «Появились проблемы с засыпанием или качеством сна? Можно отложить в сторону снотворные и включить в свой рацион особые продукты. Систему сна и бодрствования поддерживают три компонента: триптофан, серотонин и мелатонин. Триптофан — незаменимая аминокислота, которая поступает в организм только с пищей. Из триптофана синтезируется серотонин и его антагонист мелатонин. Серотонин отвечает за бодрость в светлое время суток. Когда наступает темное время, вырабатывается мелатонин, который отвечает за продолжительность сна и его качество. Продукты с высоким содержанием триптофана: кунжут, фисташки, кешью, миндаль и фундук. Эти орехи являются абсолютными рекордсменами содержания этой аминокислоты. Например, для выработки достаточного количества мелатонина достаточно семи фисташек или 28 граммов миндаля», — сказала Ольга Усатова. Терапевт также указала о важности других продуктов для качественного сна. «Мясо, кролика, индейки, такая рыба, как палтус, лосось, форель, скумбрия. Морепродукты можно брать все: лангусты, осьминоги, креветки, омары, раки, устрицы и гребешки. Даже небольшая порция удовлетворят суточную потребность в триптофане. Также это бобовые: фасоль и чечевица. Помимо прямого поступления триптофана можно естественным образом поднять уровень воспроизводимого серотонина в организме. Нашим помощником станет кефир или другой кисломолочный продукт с живой популяцией лактобактерий. Колонии полезных бактерий вырабатывают 80% серотонина в организме. Поэтому поддержание популяции микробиоты толстого кишечника будет еще одним инструментом в поддержании здорового сна. Стоит отметить, что употреблять эти продукты эффективно не позже трех часов до сна, чтобы они успели усвоиться», — объяснила специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Орехи, мясо, бобовые, рыба и другие морепродукты имеют высокое содержание триптофана, поэтому помогают человеку хорошо спать. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказала врач-терапевт Ольга Усатова. «Появились проблемы с засыпанием или качеством сна? Можно отложить в сторону снотворные и включить в свой рацион особые продукты. Систему сна и бодрствования поддерживают три компонента: триптофан, серотонин и мелатонин. Триптофан — незаменимая аминокислота, которая поступает в организм только с пищей. Из триптофана синтезируется серотонин и его антагонист мелатонин. Серотонин отвечает за бодрость в светлое время суток. Когда наступает темное время, вырабатывается мелатонин, который отвечает за продолжительность сна и его качество. Продукты с высоким содержанием триптофана: кунжут, фисташки, кешью, миндаль и фундук. Эти орехи являются абсолютными рекордсменами содержания этой аминокислоты. Например, для выработки достаточного количества мелатонина достаточно семи фисташек или 28 граммов миндаля», — сказала Ольга Усатова. Терапевт также указала о важности других продуктов для качественного сна. «Мясо, кролика, индейки, такая рыба, как палтус, лосось, форель, скумбрия. Морепродукты можно брать все: лангусты, осьминоги, креветки, омары, раки, устрицы и гребешки. Даже небольшая порция удовлетворят суточную потребность в триптофане. Также это бобовые: фасоль и чечевица. Помимо прямого поступления триптофана можно естественным образом поднять уровень воспроизводимого серотонина в организме. Нашим помощником станет кефир или другой кисломолочный продукт с живой популяцией лактобактерий. Колонии полезных бактерий вырабатывают 80% серотонина в организме. Поэтому поддержание популяции микробиоты толстого кишечника будет еще одним инструментом в поддержании здорового сна. Стоит отметить, что употреблять эти продукты эффективно не позже трех часов до сна, чтобы они успели усвоиться», — объяснила специалист.