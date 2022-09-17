Терапевт Шишкин: курение грозит пороками развития у будущих детей

18 сентября 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

Курение в любой момент жизни женщины может отразиться на будущих детях, сказал Валентин Шишкин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У курильщиков повреждается генетический материал, что может привести к грубым порокам развития у будущих детей. Чем больше человек курит, тем выше риск. Об этом в беседе с URA.RU рассказал семейный врач Валентин Шишкин. «Влияние вредных привычек на клетки организма можно обобщить как воздействие клеточных ядов на метаболизм клеток. Они изменяют их генетику. Наиболее подвержены этому влиянию те, что активно делятся. В частности, мужские половые клетки, то есть сперматозоиды. Они очень активно обновляются. Благодаря этому обеспечивается адаптация будущих поколений к изменяющимся условиям внешней среды. Но если в эти внешние условия входят яды, то они очень грубо повреждают генетический материал. Соответственно, идет нарушение программирования белков у будущего ребенка, что может провоцировать развитие дефектов в момент роста плода. Что называется пороками развития», — сказал Валентин Шишкин. Более серьезные риски для здоровья будущего поколения несет курение у женщин, объяснил эксперт. «У них конечное число половых клеток закладывается еще во внутриутробном периоде. Эти клетки могут накапливать яды, канцерогены, так как кровоснабжение яичников очень активное. Для женщины табакокурение в любой период ее жизни остается практически на всю жизнь крестом на будущем потомстве. Чем больше курит, тем более грубые дефекты могут быть», — подчеркнул семейный врач. Для мужчин повреждение генетического материала из-за употребления табака обратимо, отметил Шишкин. «Практически весь объем будущих сперматозоидов обновляется в среднем каждые три месяца. Соответственно, если будущий отец бросает курить на этот период, а лучше на полгода, то это значительно снижает риски попадания дефектных, то есть отравленных сперматозоидов в эякулят. И минимизирует риски развития пороков. Так что у мужчин процесс обратимый», — пояснил терапевт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У курильщиков повреждается генетический материал, что может привести к грубым порокам развития у будущих детей. Чем больше человек курит, тем выше риск. Об этом в беседе с URA.RU рассказал семейный врач Валентин Шишкин. «Влияние вредных привычек на клетки организма можно обобщить как воздействие клеточных ядов на метаболизм клеток. Они изменяют их генетику. Наиболее подвержены этому влиянию те, что активно делятся. В частности, мужские половые клетки, то есть сперматозоиды. Они очень активно обновляются. Благодаря этому обеспечивается адаптация будущих поколений к изменяющимся условиям внешней среды. Но если в эти внешние условия входят яды, то они очень грубо повреждают генетический материал. Соответственно, идет нарушение программирования белков у будущего ребенка, что может провоцировать развитие дефектов в момент роста плода. Что называется пороками развития», — сказал Валентин Шишкин. Более серьезные риски для здоровья будущего поколения несет курение у женщин, объяснил эксперт. «У них конечное число половых клеток закладывается еще во внутриутробном периоде. Эти клетки могут накапливать яды, канцерогены, так как кровоснабжение яичников очень активное. Для женщины табакокурение в любой период ее жизни остается практически на всю жизнь крестом на будущем потомстве. Чем больше курит, тем более грубые дефекты могут быть», — подчеркнул семейный врач. Для мужчин повреждение генетического материала из-за употребления табака обратимо, отметил Шишкин. «Практически весь объем будущих сперматозоидов обновляется в среднем каждые три месяца. Соответственно, если будущий отец бросает курить на этот период, а лучше на полгода, то это значительно снижает риски попадания дефектных, то есть отравленных сперматозоидов в эякулят. И минимизирует риски развития пороков. Так что у мужчин процесс обратимый», — пояснил терапевт.