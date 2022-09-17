Диетолог Дюваль назвала продукты, вредные для волос

Диетолог Дюваль: кофе, сахар и алкоголь портят волосы

17 сентября 2022 в 21:03 Размер текста - 17 +

Алкоголь не дает питательным веществам поступать к волосам, сказала Анжелика Дюваль Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кофе, алкоголь, сахар и продукты, в которых он содержится, негативно сказываются на состоянии волос. Об этом URA.RU рассказала диетолог Анжелика Дюваль. «Есть продукты, которые вредят волосам. Кофе очень негативно сказывается на их состоянии. Он вымывает кальций и другие минералы. Страдают не только волосы, но и ногти, кости. Если человек ежедневно его пьет, у него через какое-то время наблюдается такой негативный эффект», — сказала Анжелика Дюваль. По ее словам, сахар и сладости мешают питательным веществам достигать кожи головы. «Прежде всего, они способствуют воспалительным заболеваниям. Если в организме происходят такие процессы, то все питательные вещества прежде всего будут направлены туда, а не для того, чтобы качественно напитать наши волосы. Чем чаще человек болеет, тем сильнее это влияет на его красоту. Так как на эти цели направляется меньше питательных веществ. Сахар спонсирует воспалительные процессы. Плюс он нарушает работу кишечной микрофлоры. Это наш иммунитет. Чем больше с ним проблем, тем хуже усваиваются питательные вещества», — объяснила диетолог. Следующий вредный для волос продукт — алкоголь. «Он вымывает огромное количество витаминов и минеральных веществ. Его регулярное потребление несет очень негативный характер, в том числе на молодость, красоту и состояние здоровья. Если мы обратим внимание на людей, которые регулярно употребляют алкоголь, ни у кого из них вы не увидите красивых волос. Заметен их недостаток. Он не дает питательным веществам поступать к волосам и ногтям», — отметила Дюваль. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кофе, алкоголь, сахар и продукты, в которых он содержится, негативно сказываются на состоянии волос. Об этом URA.RU рассказала диетолог Анжелика Дюваль. «Есть продукты, которые вредят волосам. Кофе очень негативно сказывается на их состоянии. Он вымывает кальций и другие минералы. Страдают не только волосы, но и ногти, кости. Если человек ежедневно его пьет, у него через какое-то время наблюдается такой негативный эффект», — сказала Анжелика Дюваль. По ее словам, сахар и сладости мешают питательным веществам достигать кожи головы. «Прежде всего, они способствуют воспалительным заболеваниям. Если в организме происходят такие процессы, то все питательные вещества прежде всего будут направлены туда, а не для того, чтобы качественно напитать наши волосы. Чем чаще человек болеет, тем сильнее это влияет на его красоту. Так как на эти цели направляется меньше питательных веществ. Сахар спонсирует воспалительные процессы. Плюс он нарушает работу кишечной микрофлоры. Это наш иммунитет. Чем больше с ним проблем, тем хуже усваиваются питательные вещества», — объяснила диетолог. Следующий вредный для волос продукт — алкоголь. «Он вымывает огромное количество витаминов и минеральных веществ. Его регулярное потребление несет очень негативный характер, в том числе на молодость, красоту и состояние здоровья. Если мы обратим внимание на людей, которые регулярно употребляют алкоголь, ни у кого из них вы не увидите красивых волос. Заметен их недостаток. Он не дает питательным веществам поступать к волосам и ногтям», — отметила Дюваль.