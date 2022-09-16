На трассе Тюмень-Омск ограничили движение из-за смертельного массового ДТП. Фото, видео

17 сентября 2022 в 22:20 Размер текста - 17 +

Смертельное ДТП произошло на 93-километре трассы Тюмень-Омск (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На 93-м километре трассы Тюмень-Омск случилось смертельное массовое ДТП. Движение автомобилей частично ограничено, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «Массовое ДТП на 93-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Заводоуковском ГО. Большегруз International въехал в колонну машин, стоящих у светофора на дороге, в месте ремонта моста. Фура въехала в Freightliner, тот — в легковушку Toyota с прицепом, а следующий — в Chevrolet. От удара кабина фуры загорелась», — говорится в сообщении областного ГИБДД. В ведомстве отметили, что погиб водитель фуры International, а также травмы получила пассажирка автомобиля Chevrolet. На месте происшествия частично ограничено движения транспортных средств, введено реверсивное движение автомобилей по одной полосе, дополнили в региональном УГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются. Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень-Курган произошло массовое ДТП, в котором пострадали два человека. Движение автомобильного транспорта было затруднено.

На 93-м километре трассы Тюмень-Омск случилось смертельное массовое ДТП. Движение автомобилей частично ограничено, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «Массовое ДТП на 93-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Заводоуковском ГО. Большегруз International въехал в колонну машин, стоящих у светофора на дороге, в месте ремонта моста. Фура въехала в Freightliner, тот — в легковушку Toyota с прицепом, а следующий — в Chevrolet. От удара кабина фуры загорелась», — говорится в сообщении областного ГИБДД. В ведомстве отметили, что погиб водитель фуры International, а также травмы получила пассажирка автомобиля Chevrolet. На месте происшествия частично ограничено движения транспортных средств, введено реверсивное движение автомобилей по одной полосе, дополнили в региональном УГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются. Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень-Курган произошло массовое ДТП, в котором пострадали два человека. Движение автомобильного транспорта было затруднено.