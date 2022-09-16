На 93-м километре трассы Тюмень-Омск случилось смертельное массовое ДТП. Движение автомобилей частично ограничено, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.
«Массовое ДТП на 93-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Заводоуковском ГО. Большегруз International въехал в колонну машин, стоящих у светофора на дороге, в месте ремонта моста. Фура въехала в Freightliner, тот — в легковушку Toyota с прицепом, а следующий — в Chevrolet. От удара кабина фуры загорелась», — говорится в сообщении областного ГИБДД.
В ведомстве отметили, что погиб водитель фуры International, а также травмы получила пассажирка автомобиля Chevrolet. На месте происшествия частично ограничено движения транспортных средств, введено реверсивное движение автомобилей по одной полосе, дополнили в региональном УГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень-Курган произошло массовое ДТП, в котором пострадали два человека. Движение автомобильного транспорта было затруднено.
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