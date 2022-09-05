На трассе Курган—Тюмень произошло массовое ДТП с пострадавшими. Видео

В массовом ДТП на трассе Курган—Тюмень пострадали люди
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По предварительным данным, в результате столкновения пострадали двое людей Фото:

В массовом ДТП на трассе Курган—Тюмень пострадали два человека. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области.

«ДТП на 190-м километре федеральной автодороги Курган—Тюмень под Тюменью, в районе поворота на медгород, в сторону выезда из Тюмени. Здесь столкнулись Hyundai Solaris, Niva и Lada Granta. Водитель Hyundai выехал на встречную полосу через пластиковые ограждения, столкнулся с автомобилем Niva, затем произошло столкновение с автомобилем Lada. По предварительным данным, пострадали двое людей. Один из них, водитель Niva, заблокирован в машине, у него, возможно, тяжелые повреждения», — передает пресс-служба УГИБДД региона.

В социальной сети «ВКонтакте» очевидцы делятся видео с места аварии. «Примерно в 17:15 ДТП на Червишевском тракте в сторону Кургана. Предварительно синий Solaris проломил ограждение и столкнулся с двумя автомобилями на полосе встречного движения. Минимум два тяжело пострадавших. Пробка в обе стороны», — указал автор видео Максим Шевелев.

В настоящий момент из-за массового столкновения автомобилей движение на участке трассы затруднено. Ранее URA.RU писало о том, что в ДТП под Тюменью погиб несовершеннолетний мотоциклист.

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В массовом ДТП на трассе Курган—Тюмень пострадали два человека. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области. «ДТП на 190-м километре федеральной автодороги Курган—Тюмень под Тюменью, в районе поворота на медгород, в сторону выезда из Тюмени. Здесь столкнулись Hyundai Solaris, Niva и Lada Granta. Водитель Hyundai выехал на встречную полосу через пластиковые ограждения, столкнулся с автомобилем Niva, затем произошло столкновение с автомобилем Lada. По предварительным данным, пострадали двое людей. Один из них, водитель Niva, заблокирован в машине, у него, возможно, тяжелые повреждения», — передает пресс-служба УГИБДД региона. В социальной сети «ВКонтакте» очевидцы делятся видео с места аварии. «Примерно в 17:15 ДТП на Червишевском тракте в сторону Кургана. Предварительно синий Solaris проломил ограждение и столкнулся с двумя автомобилями на полосе встречного движения. Минимум два тяжело пострадавших. Пробка в обе стороны», — указал автор видео Максим Шевелев. В настоящий момент из-за массового столкновения автомобилей движение на участке трассы затруднено. Ранее URA.RU писало о том, что в ДТП под Тюменью погиб несовершеннолетний мотоциклист.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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