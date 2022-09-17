Влиятельного экс-чиновника Тюмени будут судить за коррупцию

Бывшего главу управы Калининского округа Тюмени Александра Сухомяткина обвиняют в коррупции

18 сентября 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

Бывшего главу управы Калининского АО будут судить за взятки в особо крупном размере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшего главу управы Калининского округа Тюмени Александра Сухомяткина обвиняют в коррупции. По версии следствия, чиновник получил взятку в особо крупном размере от директора ООО «Перестрой-КА». Об этом сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области. «По версии следствия, в период времени с ноября 2021 по июнь 2022 года Сухомяткин, являясь руководителем Управы Калининского АО г. Тюмени, получил от директора ООО «Перестрой-КА» взятку в особо крупном размере в виде имущества строительных материалов на сумму более 2 млн рублей за оказание им содействия ООО » Перестрой-КА» в заключении и исполнении контрактов, договоров с МКУ «Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени», — говорится в сообщении. Отмечается, что по решению Ленинского районного суда Тюмени экс-чиновник будет находиться под домашним арестом до 14 ноября 2022 года. Постановление не вступило в законную силу.

Бывшего главу управы Калининского округа Тюмени Александра Сухомяткина обвиняют в коррупции. По версии следствия, чиновник получил взятку в особо крупном размере от директора ООО «Перестрой-КА». Об этом сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области. «По версии следствия, в период времени с ноября 2021 по июнь 2022 года Сухомяткин, являясь руководителем Управы Калининского АО г. Тюмени, получил от директора ООО «Перестрой-КА» взятку в особо крупном размере в виде имущества строительных материалов на сумму более 2 млн рублей за оказание им содействия ООО » Перестрой-КА» в заключении и исполнении контрактов, договоров с МКУ «Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени», — говорится в сообщении. Отмечается, что по решению Ленинского районного суда Тюмени экс-чиновник будет находиться под домашним арестом до 14 ноября 2022 года. Постановление не вступило в законную силу.