17 сентября 2022
16 сентября 2022

Влиятельного экс-чиновника Тюмени будут судить за коррупцию

Бывшего главу управы Калининского округа Тюмени Александра Сухомяткина обвиняют в коррупции
© Служба новостей «URA.RU»
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Бывшего главу управы Калининского АО будут судить за взятки в особо крупном размере Фото:

Бывшего главу управы Калининского округа Тюмени Александра Сухомяткина обвиняют в коррупции. По версии следствия, чиновник получил взятку в особо крупном размере от директора ООО «Перестрой-КА». Об этом сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области.

«По версии следствия, в период времени с ноября 2021 по июнь 2022 года Сухомяткин, являясь руководителем Управы Калининского АО г. Тюмени, получил от директора ООО «Перестрой-КА» взятку в особо крупном размере в виде имущества строительных материалов на сумму более 2 млн рублей за оказание им содействия ООО » Перестрой-КА» в заключении и исполнении контрактов, договоров с МКУ «Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по решению Ленинского районного суда Тюмени экс-чиновник будет находиться под домашним арестом до 14 ноября 2022 года. Постановление не вступило в законную силу.

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Бывшего главу управы Калининского округа Тюмени Александра Сухомяткина обвиняют в коррупции. По версии следствия, чиновник получил взятку в особо крупном размере от директора ООО «Перестрой-КА». Об этом сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области. «По версии следствия, в период времени с ноября 2021 по июнь 2022 года Сухомяткин, являясь руководителем Управы Калининского АО г. Тюмени, получил от директора ООО «Перестрой-КА» взятку в особо крупном размере в виде имущества строительных материалов на сумму более 2 млн рублей за оказание им содействия ООО » Перестрой-КА» в заключении и исполнении контрактов, договоров с МКУ «Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени», — говорится в сообщении. Отмечается, что по решению Ленинского районного суда Тюмени экс-чиновник будет находиться под домашним арестом до 14 ноября 2022 года. Постановление не вступило в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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