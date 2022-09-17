Во Внуково утром был сильный туман, из-за которого несколько самолетов отправили в другой аэропорт Фото: пресс-центр аэропорта «Внуково»

Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Екатеринбурга во Москву, не смог приземлиться в аэропорту Внуково из-за тумана. Его направили на аэродром Шереметьево, следует из информации на онлайн-табло Внуково.

«Рейс DP404 авиакомпании „Победа“ — время прилета по расписанию 6:35. Статус — [находится] в Шереметьево. Вылетел [оттуда] в 10:12, ожидается в 10:36», — следует из информации на онлайн-табло. Данные о том, что самолет сначала приземлился в Шереметьево, подтверждает и история полета на сервисе flightaware.com.

Причиной того, что самолет отправили в другой аэропорт — туман в Москве. Из-за него отменили и задержали 21 рейс. «Самолетам не разрешают посадку по причине плохой видимости. Пяти самолетам не разрешили приземлиться во „Внуково“ — их перенаправили в Шереметьево», — сообщает telegram-канал Mash.

Самолет с екатеринбуржцами на борту перенаправили из Внуково в Шереметьево, в итоге время в пути составило вместо двух с половиной часов — три часа восемь минут Данные с онлайн-сервиса flightaware.com