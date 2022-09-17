17 сентября 2022
16 сентября 2022

Под Курганом продают коттедж по цене виллы в Турции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , дом, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, фасад дома
В Балках продают коттедж по цене турецкой виллы Фото:

В поселке Балки под Курганом продают коттедж по цене аналогичного в Турции. Объявления о продаже разместила риэлтор Елена Безгодова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«А у нас загородный дом на продажу! Трехэтажное кирпичное строение, площадь 505 квадратных метров с теплым гаражом на два автомобиля. Участок 50 соток с баней, зоной отдыха и надворными постройками. И это всего в 20 минутах езды от центра города, в Балках!», — написано в объявлении о продаже коттеджа.

В сравнение с курганским коттеджем, риэлтор приводит продажу виллы в Турции. «Решила предоставить Вам альтернативу загородному дому в Балках. Знаете, что можно приобрести за эти же деньги в Турции? Виллу в Анталье, район Конаклы. 250 квадратных метров, четыре комнаты, 400 метров до моря», — рассказывает про виллу риэлтор.

Ранее в центре Кургана продавали дом с бассейном. Построенный в 2007 году дом с мансардой оценили в 9,5 млн рублей.

Расстояние от виллы в Анталье до моря составляет 400 метров
Площадь виллы составляет 250 квадратных метров
Коттедж под Курганом площадью 505 квадратных метров
Дом можно использовать для корпоративов и свадьбы

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В поселке Балки под Курганом продают коттедж по цене аналогичного в Турции. Объявления о продаже разместила риэлтор Елена Безгодова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «А у нас загородный дом на продажу! Трехэтажное кирпичное строение, площадь 505 квадратных метров с теплым гаражом на два автомобиля. Участок 50 соток с баней, зоной отдыха и надворными постройками. И это всего в 20 минутах езды от центра города, в Балках!», — написано в объявлении о продаже коттеджа. В сравнение с курганским коттеджем, риэлтор приводит продажу виллы в Турции. «Решила предоставить Вам альтернативу загородному дому в Балках. Знаете, что можно приобрести за эти же деньги в Турции? Виллу в Анталье, район Конаклы. 250 квадратных метров, четыре комнаты, 400 метров до моря», — рассказывает про виллу риэлтор. Ранее в центре Кургана продавали дом с бассейном. Построенный в 2007 году дом с мансардой оценили в 9,5 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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