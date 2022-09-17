В Балках продают коттедж по цене турецкой виллы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Балки под Курганом продают коттедж по цене аналогичного в Турции. Объявления о продаже разместила риэлтор Елена Безгодова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«А у нас загородный дом на продажу! Трехэтажное кирпичное строение, площадь 505 квадратных метров с теплым гаражом на два автомобиля. Участок 50 соток с баней, зоной отдыха и надворными постройками. И это всего в 20 минутах езды от центра города, в Балках!», — написано в объявлении о продаже коттеджа.

В сравнение с курганским коттеджем, риэлтор приводит продажу виллы в Турции. «Решила предоставить Вам альтернативу загородному дому в Балках. Знаете, что можно приобрести за эти же деньги в Турции? Виллу в Анталье, район Конаклы. 250 квадратных метров, четыре комнаты, 400 метров до моря», — рассказывает про виллу риэлтор.

Ранее в центре Кургана продавали дом с бассейном. Построенный в 2007 году дом с мансардой оценили в 9,5 млн рублей.

Расстояние от виллы в Анталье до моря составляет 400 метров Фото со страницы Елены Безгодовой

Площадь виллы составляет 250 квадратных метров Фото со страницы Елены Безгодовой

Коттедж под Курганом площадью 505 квадратных метров Фото со страницы Елены Безгодовой