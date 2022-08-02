В центре Кургана продают дом с бассейном. Фото

02 августа 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Дом с бассейном продают за 9,5 миллионов рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В районе железнодорожного вокзала в Кургане продается четырехкомнатный дом с бассейном и банным комплексом за 9,5 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Продается дом с мансардой, построенный в 2007 году из бруса и обложенный красным кирпичом. В доме четыре просторные комнаты, кухня, ванная и дополнительно две мансардные комнаты. Есть бассейн и душевая кабина. Возможен обмен на квартиру в городе и доплату», — говорится в объявлении. На земельном участке также находится баня площадью около 50 квадратных метров с комнатой отдыха, гараж, беседка и мангальная зона. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продают дом с русской печью и хамамом. Деревянное одноэтажное здание продается за 17 миллионов рублей. Также сообщалось, что в Кургане коттедж с изгородью из барбариса продают более чем за 19 миллионов рублей, а в деревне Белый Яр под Курганом продают дом вместе с курами-несушками за 10 миллионов. Стоимость дома оценивается в 9,5 млн рублей Фото: Avito Внутри дома имеется бассейн 2×3 метра Фото: Avito На участке имеется баня площадью около 50 квадратных метров с комнатой отдыха Фото: Avito

В районе железнодорожного вокзала в Кургане продается четырехкомнатный дом с бассейном и банным комплексом за 9,5 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Продается дом с мансардой, построенный в 2007 году из бруса и обложенный красным кирпичом. В доме четыре просторные комнаты, кухня, ванная и дополнительно две мансардные комнаты. Есть бассейн и душевая кабина. Возможен обмен на квартиру в городе и доплату», — говорится в объявлении. На земельном участке также находится баня площадью около 50 квадратных метров с комнатой отдыха, гараж, беседка и мангальная зона. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продают дом с русской печью и хамамом. Деревянное одноэтажное здание продается за 17 миллионов рублей. Также сообщалось, что в Кургане коттедж с изгородью из барбариса продают более чем за 19 миллионов рублей, а в деревне Белый Яр под Курганом продают дом вместе с курами-несушками за 10 миллионов.