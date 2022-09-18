Российские военные уничтожили больше половины батальона «Айдара»*

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, СВО, наемники
ВС РФ продолжают уничтожать украинских националистов в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные в ходе вынужденной спецоперации на Украине уничтожили более половины одного из нацбатальонов «Айдара» (запрещенная в России террористическая организация) в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В ходе боевых действий в районе населенного пункта Зайцево Донецкой Народной Республики 24-й батальон нацформирования „Айдар“ 53-й механизированной бригады потерял свыше половины личного состава. Командование ВСУ отвело остатки подразделения в Часов Яр ДНР», — сообщило ведомство в ходе брифинга.

Ранее боец украинского националистического батальона, оставленный сослуживцами на позициях с простреленными ногами, попал в плен ЛНР, передает деловое издание «Взгляд». Он обвинил украинских националистов в пытках. За отказ воевать националисты прострелили ему ноги, пишет «Царьград».

Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с конца февраля этого года. ВС РФ спасает мирных жителей, которые в течение восьми лет подвергались постоянным обстрелам со стороны ВСУ и нацбатов и другим зверствам киевского режима.

*«Айдар» — запрещенная в России террористическая организация

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Российские военные в ходе вынужденной спецоперации на Украине уничтожили более половины одного из нацбатальонов «Айдара» (запрещенная в России террористическая организация) в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. «В ходе боевых действий в районе населенного пункта Зайцево Донецкой Народной Республики 24-й батальон нацформирования „Айдар“ 53-й механизированной бригады потерял свыше половины личного состава. Командование ВСУ отвело остатки подразделения в Часов Яр ДНР», — сообщило ведомство в ходе брифинга. Ранее боец украинского националистического батальона, оставленный сослуживцами на позициях с простреленными ногами, попал в плен ЛНР, передает деловое издание «Взгляд». Он обвинил украинских националистов в пытках. За отказ воевать националисты прострелили ему ноги, пишет «Царьград». Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с конца февраля этого года. ВС РФ спасает мирных жителей, которые в течение восьми лет подвергались постоянным обстрелам со стороны ВСУ и нацбатов и другим зверствам киевского режима. *«Айдар» — запрещенная в России террористическая организация
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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