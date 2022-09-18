Кремль признал новую угрозу от санкций для России

Ограничения, введенные Западом против РФ, влияют на Россию, но незначительно. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Санкции имеют свое негативное воздействие на отношения России и Китая. Но они не способны значительно на них повлиять», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину в передаче «Москва. Кремль. Путин».
Он также отметил, что скачок в развитии двусторонних отношений РФ и КНР значительный, несмотря на санкции. И даже несмотря на них, общая тенденция между государствами все равно «со знаком плюс в плане роста».
Запад ввел против РФ экономические санкции после начала вынужденной спецоперации на территории Украины. Однако правительство РФ разработало пакет антикризисных мер. В итоге у США фиксируется высокий уровень инфляции, а в Евросоюзе выросли цены на товары и начался газовый кризис.
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Ограничения, введенные Западом против РФ, влияют на Россию, но незначительно. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Санкции имеют свое негативное воздействие на отношения России и Китая. Но они не способны значительно на них повлиять», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину в передаче «Москва. Кремль. Путин». Он также отметил, что скачок в развитии двусторонних отношений РФ и КНР значительный, несмотря на санкции. И даже несмотря на них, общая тенденция между государствами все равно «со знаком плюс в плане роста». Запад ввел против РФ экономические санкции после начала вынужденной спецоперации на территории Украины. Однако правительство РФ разработало пакет антикризисных мер. В итоге у США фиксируется высокий уровень инфляции, а в Евросоюзе выросли цены на товары и начался газовый кризис.