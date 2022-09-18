Турок восхитила угроза Путина Европе

Турецкие читатели выразили восторг из-за заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Европа замерзнет без российского газа, если введет ограничение цен на него. Свои хвалебные комментарии они написали под новостью в издании Haber7.
«Заявление Путина, пугающее Европу: Запад замерзнет этой зимой. Президент России назвал западные санкции глупостью. Он пообещал, что РФ не будет поставлять газ, нефть и уголь на Запад [если будет введен потолок цен на энергоресурсы из РФ]», — говорится в статье.
Комментаторы признали российские амбиции
скриншот с издания Haber7
Одни предрекают Европе суровый исход…
скриншот с издания Haber7
…Другие убеждены, что понимание у европейцев придет только с началом зимы
скриншот с издания Haber7
Кое-кто поддерживает решения России
скриншот с издания Haber7
Некоторые признают силу государства
скриншот с издания Haber7
Комментаторы шутят…
скриншот с издания Haber7
…И считают, что РФ хочет подчинить себе Евросоюз
скриншот с издания Haber7
Западные страны начали вводить санкции против РФ и отказываться от российского газа и нефти с начала вынужденной спецоперации России на Украине. В ЕС в рамках восьмого пакета санкций шла речь о том, чтобы ввести потолок цен на энергоресурсы из РФ. Однако российский лидер прокомментировал это решение, заявив, что в таком случае Европе не будут поставляться нефть и газ из России. После этого Путин пояснил, что страна будет находить другие рынки сбыта энергоносителей.
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Турецкие читатели выразили восторг из-за заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Европа замерзнет без российского газа, если введет ограничение цен на него. Свои хвалебные комментарии они написали под новостью в издании Haber7. «Заявление Путина, пугающее Европу: Запад замерзнет этой зимой. Президент России назвал западные санкции глупостью. Он пообещал, что РФ не будет поставлять газ, нефть и уголь на Запад [если будет введен потолок цен на энергоресурсы из РФ]», — говорится в статье. Западные страны начали вводить санкции против РФ и отказываться от российского газа и нефти с начала вынужденной спецоперации России на Украине. В ЕС в рамках восьмого пакета санкций шла речь о том, чтобы ввести потолок цен на энергоресурсы из РФ. Однако российский лидер прокомментировал это решение, заявив, что в таком случае Европе не будут поставляться нефть и газ из России. После этого Путин пояснил, что страна будет находить другие рынки сбыта энергоносителей.