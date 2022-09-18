Турок восхитила угроза Путина Европе

Читатели Haber7 поддержали заявление Путина о прекращении поставок российского газа в ЕС

Высказывания Владимира Путина воодушевили турков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Турецкие читатели выразили восторг из-за заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Европа замерзнет без российского газа, если введет ограничение цен на него. Свои хвалебные комментарии они написали под новостью в издании Haber7.

«Заявление Путина, пугающее Европу: Запад замерзнет этой зимой. Президент России назвал западные санкции глупостью. Он пообещал, что РФ не будет поставлять газ, нефть и уголь на Запад [если будет введен потолок цен на энергоресурсы из РФ]», — говорится в статье.

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Западные страны начали вводить санкции против РФ и отказываться от российского газа и нефти с начала вынужденной спецоперации России на Украине. В ЕС в рамках восьмого пакета санкций шла речь о том, чтобы ввести потолок цен на энергоресурсы из РФ. Однако российский лидер прокомментировал это решение, заявив, что в таком случае Европе не будут поставляться нефть и газ из России. После этого Путин пояснил, что страна будет находить другие рынки сбыта энергоносителей.