Турок восхитила угроза Путина Европе

Читатели Haber7 поддержали заявление Путина о прекращении поставок российского газа в ЕС
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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Высказывания Владимира Путина воодушевили турков Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Турецкие читатели выразили восторг из-за заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Европа замерзнет без российского газа, если введет ограничение цен на него. Свои хвалебные комментарии они написали под новостью в издании Haber7.

«Заявление Путина, пугающее Европу: Запад замерзнет этой зимой. Президент России назвал западные санкции глупостью. Он пообещал, что РФ не будет поставлять газ, нефть и уголь на Запад [если будет введен потолок цен на энергоресурсы из РФ]», — говорится в статье.

Комментаторы признали российские амбиции
Одни предрекают Европе суровый исход…
…Другие убеждены, что понимание у европейцев придет только с началом зимы
Кое-кто поддерживает решения России
Некоторые признают силу государства
Комментаторы шутят…
…И считают, что РФ хочет подчинить себе Евросоюз

Западные страны начали вводить санкции против РФ и отказываться от российского газа и нефти с начала вынужденной спецоперации России на Украине. В ЕС в рамках восьмого пакета санкций шла речь о том, чтобы ввести потолок цен на энергоресурсы из РФ. Однако российский лидер прокомментировал это решение, заявив, что в таком случае Европе не будут поставляться нефть и газ из России. После этого Путин пояснил, что страна будет находить другие рынки сбыта энергоносителей.

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Турецкие читатели выразили восторг из-за заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Европа замерзнет без российского газа, если введет ограничение цен на него. Свои хвалебные комментарии они написали под новостью в издании Haber7. «Заявление Путина, пугающее Европу: Запад замерзнет этой зимой. Президент России назвал западные санкции глупостью. Он пообещал, что РФ не будет поставлять газ, нефть и уголь на Запад [если будет введен потолок цен на энергоресурсы из РФ]», — говорится в статье. Западные страны начали вводить санкции против РФ и отказываться от российского газа и нефти с начала вынужденной спецоперации России на Украине. В ЕС в рамках восьмого пакета санкций шла речь о том, чтобы ввести потолок цен на энергоресурсы из РФ. Однако российский лидер прокомментировал это решение, заявив, что в таком случае Европе не будут поставляться нефть и газ из России. После этого Путин пояснил, что страна будет находить другие рынки сбыта энергоносителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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