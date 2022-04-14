Путин: Россия сократит поставки нефти и газа на Запад

14 апреля 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

Владимир Путин призвал переориентироваться на юг и восток Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия будет находить другие рынки сбыта энергоносителей кроме Запада. Об этом во время совещания по развитию нефтяной отрасли заявил президент России Владимир Путин. «Будем исходить из того, что в обозримой перспективе поставки энергоресурсов в западном направлении все-таки будут сокращаться. Поэтому важно закрепить тенденцию последних лет: шаг за шагом переориентировать наш экспорт на быстрорастущие рынки юга и востока», — заявил глава государства во время совещания, трансляция которого шла на «России 24». Западные страны начали вводить санкции против РФ и отказываться от российского газа и нефти с начала спецоперации России на Украине. Российские власти заявляли, что санкции наносят удар и по тем странам, которые их вводят. В ответ Россия ввела оплату газа для недружественных стран только за рубли — такое решение, согласно опросу ВЦИОМ, поддержали 76% россиян. Колумбия, в свою очередь, заявила, что собирается заменить российские газ, нефть и уголь на западных рынках. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Россия будет находить другие рынки сбыта энергоносителей кроме Запада. Об этом во время совещания по развитию нефтяной отрасли заявил президент России Владимир Путин. «Будем исходить из того, что в обозримой перспективе поставки энергоресурсов в западном направлении все-таки будут сокращаться. Поэтому важно закрепить тенденцию последних лет: шаг за шагом переориентировать наш экспорт на быстрорастущие рынки юга и востока», — заявил глава государства во время совещания, трансляция которого шла на «России 24». Западные страны начали вводить санкции против РФ и отказываться от российского газа и нефти с начала спецоперации России на Украине. Российские власти заявляли, что санкции наносят удар и по тем странам, которые их вводят. В ответ Россия ввела оплату газа для недружественных стран только за рубли — такое решение, согласно опросу ВЦИОМ, поддержали 76% россиян. Колумбия, в свою очередь, заявила, что собирается заменить российские газ, нефть и уголь на западных рынках.