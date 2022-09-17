17 сентября 2022
16 сентября 2022

Подросток выпал из окна многоэтажки в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытые окна. Челябинск, жара, окна, лето, открытые окна
Девочка выпала с восьмого этажа Фото:

В поселке Федоровский (Сургутский район ХМАО) девочка-подросток выпала из окна многоэтажки. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «К-Информ».

«Девочка выпала с восьмого этажа. К приезду бригады скоро помощи она находилась в сознании, но по дороге в больницу скончалась», — указано в сообщении.

Как сообщили очевидцы, у подростка случился конфликт с мамой — она хотела отпускать девочку на вечеринку. Позднее ее обнаружили под окнами дома.

В пресс-службу СУ СКР по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Урае (ХМАО) подросток выпал из окна многоэтажного дома. Это была девочка 13 лет.

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В поселке Федоровский (Сургутский район ХМАО) девочка-подросток выпала из окна многоэтажки. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «К-Информ». «Девочка выпала с восьмого этажа. К приезду бригады скоро помощи она находилась в сознании, но по дороге в больницу скончалась», — указано в сообщении. Как сообщили очевидцы, у подростка случился конфликт с мамой — она хотела отпускать девочку на вечеринку. Позднее ее обнаружили под окнами дома. В пресс-службу СУ СКР по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Урае (ХМАО) подросток выпал из окна многоэтажного дома. Это была девочка 13 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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