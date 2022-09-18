В соцсетях набросились на Пугачеву после просьбы признать ее иноагентом

Пользователи соцсетей призвали Пугачеву, защитившую иноагента Галкина, уехать из России

18 сентября 2022 в 21:03 Размер текста - 17 +

Алла Пугачева сделала громкое заявление 18 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские пользователи негативно отреагировали на предложение певицы Аллы Пугачевой признать ее иностранным агентом вслед за своим мужем — пародистом Максимом Галкиным (внесен в реестр физлиц-иноагентов). Некоторые хотят, чтобы артистка после такого заявления собрала чемоданы и уехала из России, другие просто обзываются. Заявление Пугачева опубликовала в одной из иностранных соцсетей днем 18 сентября. В нем она написала, что солидарна со своим мужем, назвав его порядочным и искренним человеком. Сам Галкин неоднократно выступал против вынужденной российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Кроме того, супруги сразу после начала СВО покинули Россию, на несколько месяцев улетев в Израиль, пишет «Царьград». Позже артистка вернулась домой, но без мужа, передает VSE42.Ru. Комментаторы вспомнили о Пугачевой после последнего заявления и припомнили ей сомнительные хиты скриншот из иностранной социальной сети Некоторые комментируют произошедшее одной картинкой скриншот из иностранной социальной сети Другие начали выгонять Пугачеву из России telegram-канал телеканала 360 …И предрекают женщине незавидное будущее telegram-канал телеканала 360 Пользователи не скупятся на «комплименты» telegram-канал РБК Одни убеждены в невменяемости артистки… telegram-канал РБК …Другие напомнили Пугачевой о том, что дала ей Россия и фанаты творчества певицы telegram-канал РT Россияне озаботились ментальным здоровьем артистки telegram-канал РT

Российские пользователи негативно отреагировали на предложение певицы Аллы Пугачевой признать ее иностранным агентом вслед за своим мужем — пародистом Максимом Галкиным (внесен в реестр физлиц-иноагентов). Некоторые хотят, чтобы артистка после такого заявления собрала чемоданы и уехала из России, другие просто обзываются. Заявление Пугачева опубликовала в одной из иностранных соцсетей днем 18 сентября. В нем она написала, что солидарна со своим мужем, назвав его порядочным и искренним человеком. Сам Галкин неоднократно выступал против вынужденной российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Кроме того, супруги сразу после начала СВО покинули Россию, на несколько месяцев улетев в Израиль, пишет «Царьград». Позже артистка вернулась домой, но без мужа, передает VSE42.Ru.