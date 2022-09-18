В соцсетях набросились на Пугачеву после просьбы признать ее иноагентом

Российские пользователи негативно отреагировали на предложение певицы Аллы Пугачевой признать ее иностранным агентом вслед за своим мужем — пародистом Максимом Галкиным (внесен в реестр физлиц-иноагентов). Некоторые хотят, чтобы артистка после такого заявления собрала чемоданы и уехала из России, другие просто обзываются.
Заявление Пугачева опубликовала в одной из иностранных соцсетей днем 18 сентября. В нем она написала, что солидарна со своим мужем, назвав его порядочным и искренним человеком. Сам Галкин неоднократно выступал против вынужденной российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Кроме того, супруги сразу после начала СВО покинули Россию, на несколько месяцев улетев в Израиль, пишет «Царьград». Позже артистка вернулась домой, но без мужа, передает VSE42.Ru.
Комментаторы вспомнили о Пугачевой после последнего заявления и припомнили ей сомнительные хиты
скриншот из иностранной социальной сети
Некоторые комментируют произошедшее одной картинкой
скриншот из иностранной социальной сети
Другие начали выгонять Пугачеву из России
telegram-канал телеканала 360
…И предрекают женщине незавидное будущее
telegram-канал телеканала 360
Пользователи не скупятся на «комплименты»
telegram-канал РБК
Одни убеждены в невменяемости артистки…
telegram-канал РБК
…Другие напомнили Пугачевой о том, что дала ей Россия и фанаты творчества певицы
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Российские пользователи негативно отреагировали на предложение певицы Аллы Пугачевой признать ее иностранным агентом вслед за своим мужем — пародистом Максимом Галкиным (внесен в реестр физлиц-иноагентов). Некоторые хотят, чтобы артистка после такого заявления собрала чемоданы и уехала из России, другие просто обзываются. Заявление Пугачева опубликовала в одной из иностранных соцсетей днем 18 сентября. В нем она написала, что солидарна со своим мужем, назвав его порядочным и искренним человеком. Сам Галкин неоднократно выступал против вынужденной российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Кроме того, супруги сразу после начала СВО покинули Россию, на несколько месяцев улетев в Израиль, пишет «Царьград». Позже артистка вернулась домой, но без мужа, передает VSE42.Ru.