В соцсетях набросились на Пугачеву после просьбы признать ее иноагентом

Пользователи соцсетей призвали Пугачеву, защитившую иноагента Галкина, уехать из России
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Прощание с Иосифом Кобзоном в Концертном зале им. Чайковского. Москва, траурная церемония, пугачева алла, галкин максим, орбакайте кристина
Алла Пугачева сделала громкое заявление 18 сентября Фото:

Российские пользователи негативно отреагировали на предложение певицы Аллы Пугачевой признать ее иностранным агентом вслед за своим мужем — пародистом Максимом Галкиным (внесен в реестр физлиц-иноагентов). Некоторые хотят, чтобы артистка после такого заявления собрала чемоданы и уехала из России, другие просто обзываются.

Заявление Пугачева опубликовала в одной из иностранных соцсетей днем 18 сентября. В нем она написала, что солидарна со своим мужем, назвав его порядочным и искренним человеком. Сам Галкин неоднократно выступал против вынужденной российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Кроме того, супруги сразу после начала СВО покинули Россию, на несколько месяцев улетев в Израиль, пишет «Царьград». Позже артистка вернулась домой, но без мужа, передает VSE42.Ru.

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Российские пользователи негативно отреагировали на предложение певицы Аллы Пугачевой признать ее иностранным агентом вслед за своим мужем — пародистом Максимом Галкиным (внесен в реестр физлиц-иноагентов). Некоторые хотят, чтобы артистка после такого заявления собрала чемоданы и уехала из России, другие просто обзываются. Заявление Пугачева опубликовала в одной из иностранных соцсетей днем 18 сентября. В нем она написала, что солидарна со своим мужем, назвав его порядочным и искренним человеком. Сам Галкин неоднократно выступал против вынужденной российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Кроме того, супруги сразу после начала СВО покинули Россию, на несколько месяцев улетев в Израиль, пишет «Царьград». Позже артистка вернулась домой, но без мужа, передает VSE42.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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