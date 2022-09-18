18 сентября 2022

Эндокринолог Кривцова объяснила, почему нельзя ложиться спать на голодный желудок

Эндокринолог Кривцова: сон на голодный желудок грозит появлением грыжи
© Служба новостей «URA.RU»
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За пару часов до отхода ко сну лучше поесть, сказала Екатерина Кривцова Фото:

Сон на голодный желудок может привести к грыже, воспалению пищевода и апноэ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова.

«Спать на голодный желудок нельзя, потому что провоцируется инсулинорезистентность, рефлюкс-эзофагит, развитие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Может происходить изменение дыхательной функции, особенно у людей, страдающих бронхиальной астмой или аллергическими заболеваниями. Происходит нарушение апноэ или инсомния, то есть нарушение сна», — рассказала Екатерина Кривцова.

Она объяснила, что лучше съесть перед тем, как пойти спать. «Как правило, перед сном надо перекусывать длинными углеводами или белками. Это тушеные овощи, кусочек рыбы, курицы. Максимально плотно ужинать не нужно. За два-три часа до предполагаемого сна человек должен поесть», — отметила нутрициолог.

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Сон на голодный желудок может привести к грыже, воспалению пищевода и апноэ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова. «Спать на голодный желудок нельзя, потому что провоцируется инсулинорезистентность, рефлюкс-эзофагит, развитие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Может происходить изменение дыхательной функции, особенно у людей, страдающих бронхиальной астмой или аллергическими заболеваниями. Происходит нарушение апноэ или инсомния, то есть нарушение сна», — рассказала Екатерина Кривцова. Она объяснила, что лучше съесть перед тем, как пойти спать. «Как правило, перед сном надо перекусывать длинными углеводами или белками. Это тушеные овощи, кусочек рыбы, курицы. Максимально плотно ужинать не нужно. За два-три часа до предполагаемого сна человек должен поесть», — отметила нутрициолог.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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