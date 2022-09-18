18 сентября 2022
17 сентября 2022
16 сентября 2022

Жители Нового Уренгоя возмутились дорожными работами в дождь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Нового Уренгоя жалуются на дорожных рабочих, продолжающих работы в дождь Фото:

В Новом Уренгое жители в соцсети пожаловались на дорожников, которые укладывают асфальт в дождь. Посты с жалобами опубликованы в группе «ГОРОРО | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте».

«Укладка асфальта в дождь», — написал Виталий Шульга. В доказательство он разместил фото работ.

Мнения пользователей в комментариях разделились. «Асфальту нового поколения дождь не страшен. Лишь бы не ливень», — написала Виктория Дмитриева. «Жаль перекресток, на следующий год опять ямы будем колесами считать. Реально в лужи засыпают горячую смесь», — возмутилась Елена Федорова. «Лето на редкость было хорошее, но даже такая преференция не помогла», — отметил Илья Ткачев.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Нового Уренгоя с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что дорожники круглосуточно работают на участке дороги Новый Уренгой-Тарко-Сале. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время «Честного маршрута» назвал этот участок трассы проблемным.

Дорожники кладут асфальт в дождь
Фото:

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В Новом Уренгое жители в соцсети пожаловались на дорожников, которые укладывают асфальт в дождь. Посты с жалобами опубликованы в группе «ГОРОРО | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». «Укладка асфальта в дождь», — написал Виталий Шульга. В доказательство он разместил фото работ. Мнения пользователей в комментариях разделились. «Асфальту нового поколения дождь не страшен. Лишь бы не ливень», — написала Виктория Дмитриева. «Жаль перекресток, на следующий год опять ямы будем колесами считать. Реально в лужи засыпают горячую смесь», — возмутилась Елена Федорова. «Лето на редкость было хорошее, но даже такая преференция не помогла», — отметил Илья Ткачев. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Нового Уренгоя с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что дорожники круглосуточно работают на участке дороги Новый Уренгой-Тарко-Сале. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время «Честного маршрута» назвал этот участок трассы проблемным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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