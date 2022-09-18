18 сентября 2022
17 сентября 2022

Центр Екатеринбурга встал в большую пробку из-за светофоров. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка из-за аварии на кольце малышева Карла Либкнехта. Екатеринбург, дорожный затор
Движение по кольцевому перекрестку парализовано Фото:

Из-за проблем с электросетями в центре Екатеринбурга образовался дорожный затор. Из-за этого у бизнес-центра «Высоцкий» перестали работать все светофоры, на кольцевом перекрестке улиц Малышева и Карла Либкнехта образовалась пробка.

«На перекрестке улиц Малышева и Карла Либкнехта коллапс. Не работают светофоры», — сообщил читатель URA.RU. На кадрах видео видно, что из-за появившихся проблем водители встали в пробку.

Ранее в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов мусоровоз столкнулся с иномаркой, в результате один из баков с мусором опрокинулся. Из-за этого горожане встали в пробку.

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Из-за проблем с электросетями в центре Екатеринбурга образовался дорожный затор. Из-за этого у бизнес-центра «Высоцкий» перестали работать все светофоры, на кольцевом перекрестке улиц Малышева и Карла Либкнехта образовалась пробка. «На перекрестке улиц Малышева и Карла Либкнехта коллапс. Не работают светофоры», — сообщил читатель URA.RU. На кадрах видео видно, что из-за появившихся проблем водители встали в пробку. Ранее в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов мусоровоз столкнулся с иномаркой, в результате один из баков с мусором опрокинулся. Из-за этого горожане встали в пробку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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