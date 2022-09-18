Центр Екатеринбурга встал в большую пробку из-за светофоров. Видео

19 сентября 2022 в 10:06 Размер текста - 17 +

Движение по кольцевому перекрестку парализовано Фото: Александр Мамаев © URA.RU Из-за проблем с электросетями в центре Екатеринбурга образовался дорожный затор. Из-за этого у бизнес-центра «Высоцкий» перестали работать все светофоры, на кольцевом перекрестке улиц Малышева и Карла Либкнехта образовалась пробка. «На перекрестке улиц Малышева и Карла Либкнехта коллапс. Не работают светофоры», — сообщил читатель URA.RU. На кадрах видео видно, что из-за появившихся проблем водители встали в пробку. Ранее в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов мусоровоз столкнулся с иномаркой, в результате один из баков с мусором опрокинулся. Из-за этого горожане встали в пробку. Скриншот «Яндекс. Карты»

Из-за проблем с электросетями в центре Екатеринбурга образовался дорожный затор. Из-за этого у бизнес-центра «Высоцкий» перестали работать все светофоры, на кольцевом перекрестке улиц Малышева и Карла Либкнехта образовалась пробка. «На перекрестке улиц Малышева и Карла Либкнехта коллапс. Не работают светофоры», — сообщил читатель URA.RU. На кадрах видео видно, что из-за появившихся проблем водители встали в пробку. Ранее в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов мусоровоз столкнулся с иномаркой, в результате один из баков с мусором опрокинулся. Из-за этого горожане встали в пробку.