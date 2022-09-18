Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин похвастался в соцсетях приготовленной на выходных жарехой. Фото и видео с блюдом глава края опубликовал на личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Жареха. Всем хорошего воскресного вечера!» — пишет губернатор.
Запись набрала более 200 комментариев. Большинство подписчиков главы региона похвалили его за кулинарные навыки и попросили рецепт. «Очень вкусно выглядит, тоже хочется, приятного аппетита!», «Картошки с грибами захотелось сразу». Некоторые комментаторы тут же бросились просить Махонина решить городские и краевые проблемы. «Дмитрий, когда начнет функционировать детская поликлиника в Орджоникидзевском районе?», «Поддерживаю нашего губернатора, только когда он обратит внимание на наш город Березники? Когда наши чиновники начнут работать на благо города», — пишут пользователи.
Махонин опубликовал фото жарехи у себя на странице
Фото: страница Дмитрия Махонина «ВКонтакте»
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин похвастался в соцсетях приготовленной на выходных жарехой. Фото и видео с блюдом глава края опубликовал на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Жареха. Всем хорошего воскресного вечера!» — пишет губернатор. Запись набрала более 200 комментариев. Большинство подписчиков главы региона похвалили его за кулинарные навыки и попросили рецепт. «Очень вкусно выглядит, тоже хочется, приятного аппетита!», «Картошки с грибами захотелось сразу». Некоторые комментаторы тут же бросились просить Махонина решить городские и краевые проблемы. «Дмитрий, когда начнет функционировать детская поликлиника в Орджоникидзевском районе?», «Поддерживаю нашего губернатора, только когда он обратит внимание на наш город Березники? Когда наши чиновники начнут работать на благо города», — пишут пользователи.