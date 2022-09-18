Губернатор Пермского края Махонин похвастался жарехой в соцсетях. Фото, видео

Губернатор Пермского края Махонин похвастался кулинарными навыками

19 сентября 2022 в 11:08 Размер текста - 17 +

Махонин пожелал подписчикам приятного вечера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин похвастался в соцсетях приготовленной на выходных жарехой. Фото и видео с блюдом глава края опубликовал на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Жареха. Всем хорошего воскресного вечера!» — пишет губернатор. Запись набрала более 200 комментариев. Большинство подписчиков главы региона похвалили его за кулинарные навыки и попросили рецепт. «Очень вкусно выглядит, тоже хочется, приятного аппетита!», «Картошки с грибами захотелось сразу». Некоторые комментаторы тут же бросились просить Махонина решить городские и краевые проблемы. «Дмитрий, когда начнет функционировать детская поликлиника в Орджоникидзевском районе?», «Поддерживаю нашего губернатора, только когда он обратит внимание на наш город Березники? Когда наши чиновники начнут работать на благо города», — пишут пользователи. Махонин опубликовал фото жарехи у себя на странице Фото: страница Дмитрия Махонина «ВКонтакте»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин похвастался в соцсетях приготовленной на выходных жарехой. Фото и видео с блюдом глава края опубликовал на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Жареха. Всем хорошего воскресного вечера!» — пишет губернатор. Запись набрала более 200 комментариев. Большинство подписчиков главы региона похвалили его за кулинарные навыки и попросили рецепт. «Очень вкусно выглядит, тоже хочется, приятного аппетита!», «Картошки с грибами захотелось сразу». Некоторые комментаторы тут же бросились просить Махонина решить городские и краевые проблемы. «Дмитрий, когда начнет функционировать детская поликлиника в Орджоникидзевском районе?», «Поддерживаю нашего губернатора, только когда он обратит внимание на наш город Березники? Когда наши чиновники начнут работать на благо города», — пишут пользователи.