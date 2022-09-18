18 сентября 2022
17 сентября 2022
16 сентября 2022

Бывшие курганские чиновники не могут найти работу из-за реформы

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс- конференция в департаменте образования. Курган , пустое кресло, пустой кабинет
Уволенные во время муниципальной реформы чиновники не могут найти работу (архивное фото) Фото:

В рамках муниципальной реформы по преобразованию районов Курганской области в округа в местных администрациях прошли сокращения чиновников, часть из них до сих пор не может найти работу. Соответствующую информацию в ответ на запрос URA.RU сообщили в главном управлении по труду и занятости населения Курганской области.

«За текущий период 2022 года трудоустроены 80% получивших извещения о сокращении в связи с муниципальной реформой, 13% назначена трудовая пенсия по старости. Оставшимися 7% продолжается работа по подбору вакансий и трудоустройству», — говорится в документе. Количество сокращенных сотрудников не указано.

Согласно данным управления, всем высвобожденным в рамках муниципальной реформы сотрудникам были предложены новые рабочие места. «Также им предлагали пройти профессиональное обучение или переобучение в рамках действующих программ», — указано в письме.

До этого URA.RU писало, что в ходе муниципальной реформы ликвидируют сельские советы в Кетовском округе. Там, помимо чиновников, под сокращения попали сотрудники пожарных постов.

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В рамках муниципальной реформы по преобразованию районов Курганской области в округа в местных администрациях прошли сокращения чиновников, часть из них до сих пор не может найти работу. Соответствующую информацию в ответ на запрос URA.RU сообщили в главном управлении по труду и занятости населения Курганской области. «За текущий период 2022 года трудоустроены 80% получивших извещения о сокращении в связи с муниципальной реформой, 13% назначена трудовая пенсия по старости. Оставшимися 7% продолжается работа по подбору вакансий и трудоустройству», — говорится в документе. Количество сокращенных сотрудников не указано. Согласно данным управления, всем высвобожденным в рамках муниципальной реформы сотрудникам были предложены новые рабочие места. «Также им предлагали пройти профессиональное обучение или переобучение в рамках действующих программ», — указано в письме. До этого URA.RU писало, что в ходе муниципальной реформы ликвидируют сельские советы в Кетовском округе. Там, помимо чиновников, под сокращения попали сотрудники пожарных постов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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