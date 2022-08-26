Десятки жителей Курганской области останутся без работы

По мнению губернатора, муниципальная реформа поможет снизить на местах число неэффективных начальников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Думой Кетовского муниципального округа (Курганская область) принято решение о ликвидации администрации Введенского сельсовета, указано в уведомлении, которое получили сотрудники. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. Но с таким решением оказались согласны не все.

«Дума Кетовского муниципального округа приняла решение о ликвидации администрации Введенского сельского совета. Под увольнение попали все сотрудники пожарного поста, включая водителей пожарного автомобиля. Другой работы не предложено. Ранее были признаны недействительными все доверенности, выданные сельсоветом», — написал депутат гордумы Кургана Иван Камшилов в своем telegram-канале. При этом Камшилов говорит, что всем местным, включая инвалидов и ветеранов, предложено ездить к нотариусу в Кетово и платить по 2 тысячи рублей. «В сельсовете доверенность заверяли за 200 рублей». На общем собрании в поселении при обсуждении создания округа все жители проголосовали против.

Ранее глава Катайского района Глеб Морозов рассказывал URA.RU, что процедура займет от 8 до 10 месяцев: «Публичные слушания прошли. Все поддержали. Реформа связана с укреплением ветви власти. Будет более высокая ответственность у власти и больший спрос с нее. Для людей ничего не изменится». Также корреспонденты агентства сообщали, что житель Катайска (бывший претендент на пост главы города) Юрий Ковригин подбивает земляков выступить против муниципальной реформы. По итогу, бунт провалился. В конце мая заговорили о том, что Катайский, Далматовский и Варгашинский районы планируют преобразовать в округа. Губернатор Курганской области Вадим Шумков в июне 2019 года предложил проект укрупнения территорий.