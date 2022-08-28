На «курганской рублевке» ликвидируют пожарные посты

Ликвидированные пожарные посты в Кетовском районе продолжат работать под руководством администрации округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском округе Курганской области, также известном как «курганская рублевка», ликвидируют пожарные посты, а также сокращают сотрудников. После весенних пожаров жители района боятся, что останутся без спасателей и пожарных машин в селах. Об этом URA.RU сообщает источник, близкий к муниципальным властям.

«Если в сельсоветах ликвидируют пожарные посты, кто будет пожары тушить? Их в этом году и так было много, своими силами не справлялись, а сейчас и на местах решили всех уволить», — говорит инсайдер. По его словам, водителям и пожарным, которые попали под сокращение, придется искать новое место работы.

В разговоре с URA.RU и. о. главы Кетовского района Олег Язовских сообщил, что все пожарные посты района перейдут в отдел охраны и безопасности Кетовского округа. «Посты не были никогда юридическими лицами, они всегда были в сельском совете. Поскольку сельсоветы ликвидируются в рамках муниципальной реформы, все они переподчинятся округу. Все пожарные посты, которые были, продолжат работать», — говорит Язовских.

Он отметил, что обещанные при сокращении выплаты будут выданы всем сотрудникам. Администрация района после увольнений планирует принять к себе пожарных и водителей. Сроки данного перехода не озвучены.

По данным МЧС России по Курганской области, на сегодня в селах региона создано 356 подразделений муниципальной пожарной охраны численностью 1520 человек. Всего за ними закреплено 392 единицы техники.

Ранее URA.RU писало, что районная Кетовская дума решила ликвидировать Введенский сельсовет, в том числе и пожарный пост. При сокращении сотрудникам не предложили другие варианты работы.