Бывший сотрудник курганского правительства продает песчаный карьер

19 сентября 2022 в 13:22 Размер текста - 17 +

Песчаный карьер продают за 3 млн рублей (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Бывший сотрудник департамента природных ресурсов Курганской области Андрей Шальков продает песчаный карьер в Юргамышском районе. Стоимость готового бизнеса оценивается в три миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Продается ООО „Юргамышский Карьер“, основной вид деятельности: разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина. В наличии лицензия на изучение, разведку и добычу строительных песков. Площадь карьера: 13 га. Стоимость: 3 000 000 рублей», — говорится в объявлении. Лицензия действует до 2050 года. URA.RU обратилось к Андрею Шалькову, который является генеральным директором ООО «Юргамышский Карьер», с просьбой прокомментировать продажу. «Продается, потому что данный бизнес не является основным видом деятельности. К тому же, у инвесторов сейчас пропал интерес к карьеру», — рассказал корреспонденту URA.RU Шальков. До 2019 года Андрей Шальков занимал должность начальника отдела охраны и защиты леса в департаменте природных ресурсов региона. В 2020 году занял должность генерального директора ООО «Юргамышский Карьер». По данным сервиса СБИС, Шальков является учредителем данной компании. Ему принадлежит 50% акций. Лицензия на пользование недрами на песчаном карьере действует до 2050 года Скрин: Avito

Бывший сотрудник департамента природных ресурсов Курганской области Андрей Шальков продает песчаный карьер в Юргамышском районе. Стоимость готового бизнеса оценивается в три миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Продается ООО „Юргамышский Карьер“, основной вид деятельности: разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина. В наличии лицензия на изучение, разведку и добычу строительных песков. Площадь карьера: 13 га. Стоимость: 3 000 000 рублей», — говорится в объявлении. Лицензия действует до 2050 года. URA.RU обратилось к Андрею Шалькову, который является генеральным директором ООО «Юргамышский Карьер», с просьбой прокомментировать продажу. «Продается, потому что данный бизнес не является основным видом деятельности. К тому же, у инвесторов сейчас пропал интерес к карьеру», — рассказал корреспонденту URA.RU Шальков. До 2019 года Андрей Шальков занимал должность начальника отдела охраны и защиты леса в департаменте природных ресурсов региона. В 2020 году занял должность генерального директора ООО «Юргамышский Карьер». По данным сервиса СБИС, Шальков является учредителем данной компании. Ему принадлежит 50% акций.