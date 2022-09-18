В Тюменской области компанию экс-депутата уличили в производстве молочки из неизвестного сырья

По документам производителю удавалось делать 1,3 кг масла из каждого килограмма молока Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Акционерное общество «Ясень», гендиректором которого является экс-депутат думы Ярковского района Петр Табанаков, уличили в производстве сливочного масла из неизвестного сырья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора Тюменской области. Компания произвела 775 кг масла из 1 067 кг молока.

«Выявлены нарушения при оформлении сопроводительных документов. ЗАО „Ясень“ (Ярковский район) оформлен сертификат на 775 кг сливочного масла, но в качестве сырья использовано 1 067 кг молока. Таким образом акционерным обществом осуществляется выпуск продукции из сырья неизвестного происхождения», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Там также отметили, что ранее данное юрлицо уже привлекалось к ответственности за подобное нарушение. Согласно данным сервиса СБИС, генеральным директором ЗАО «Ясень» является Петр Табанаков, экс-депутат думы Ярковского района. Он же — учредитель ООО «Ясень-АГРО». Как ранее писало URA.RU, сейчас руководство компании готовится либо к ее продаже, либо к реорганизации.