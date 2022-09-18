В маршрутку Сургута не пустили женщину с двумя детьми из-за коляски

Кондуктор рейсового автобуса Сургута отказала в проезде женщине с двумя детьми из-за коляски

19 сентября 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Кондуктор не только не пустила женщину в автобус, но и накричала на нее Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) кондуктор маршрутного автобуса №69 отказалась запускать в салон женщину с двумя детьми из-за коляски. Об этом URA.RU рассказал очевидец произошедшего — жительница Сургута Елена. Назвать фамилию собеседница отказалась. «На остановке УБР женщина с двумя детьми попыталась зайти в салон 69 маршрутки с коляской, но кондуктор отказалась ее впускать. Она потребовала собрать коляску, в которой сидел один из детей, а только потом входить в автобус. Женщина пыталась убедить кондуктора сначала ее впустить, а в салоне она уже сложит коляску. Но в ответ на это кондуктор начала на нее кричать. В итоге маршрутка уехала, оставив женщину с детьми на остановке», — сообщил собеседник. В автотранспортном предприятии «Автолайн», которому принадлежит данный маршрут, журналисту URA.RU сообщили, что будут разбираться в ситуации. Водителю и кондуктору маршрутки грозит дисциплинарное взыскание. На качество их обслуживания уже неоднократно поступали жалобы. «Такое поведение недопустимо. Поведение кондуктора и водителя просто неправильное. Когда данные сотрудники вернутся со смены, директор проведет с ними беседу. В любом случае последует дисциплинарное взыскание», — сообщили в «Автолайн». Ранее URA.RU сообщало, что у жительницы ХМАО отказались принимать мелочь в автобусе. Кондуктор отказалась принимать оплату за проезд 50 копеечными монетами.

В Сургуте (ХМАО) кондуктор маршрутного автобуса №69 отказалась запускать в салон женщину с двумя детьми из-за коляски. Об этом URA.RU рассказал очевидец произошедшего — жительница Сургута Елена. Назвать фамилию собеседница отказалась. «На остановке УБР женщина с двумя детьми попыталась зайти в салон 69 маршрутки с коляской, но кондуктор отказалась ее впускать. Она потребовала собрать коляску, в которой сидел один из детей, а только потом входить в автобус. Женщина пыталась убедить кондуктора сначала ее впустить, а в салоне она уже сложит коляску. Но в ответ на это кондуктор начала на нее кричать. В итоге маршрутка уехала, оставив женщину с детьми на остановке», — сообщил собеседник. В автотранспортном предприятии «Автолайн», которому принадлежит данный маршрут, журналисту URA.RU сообщили, что будут разбираться в ситуации. Водителю и кондуктору маршрутки грозит дисциплинарное взыскание. На качество их обслуживания уже неоднократно поступали жалобы. «Такое поведение недопустимо. Поведение кондуктора и водителя просто неправильное. Когда данные сотрудники вернутся со смены, директор проведет с ними беседу. В любом случае последует дисциплинарное взыскание», — сообщили в «Автолайн». Ранее URA.RU сообщало, что у жительницы ХМАО отказались принимать мелочь в автобусе. Кондуктор отказалась принимать оплату за проезд 50 копеечными монетами.