Захарова предложила семье экс-баскетболистки УГМК Грайнер помощь после неудачи Байдена

19 сентября 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

В МИД РФ предложили помощь в объяснении требований РФ по обмену Бриттни Грайнер Фото: Антон Новодережкин/ТАСС новость из сюжета Баскетболистку УГМК посадили за контрабанду наркотиков Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова обсуждать судьбу осужденной в РФ экс-баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер. До этого телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена не смогла объяснить родственникам Грайнер требования России об обмене заключенными. «Мы много раз заявляли, что готовы к переговорам по решению судьбы осужденных граждан США в России и России в США. Если у посольства США в Москве найдется минута свободного времени, они расскажут об этом президенту Байдену, а тот в свою очередь родственникам [обвиненного в шпионаже американца Пола] Уилана и Грайнер», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова обсуждать судьбу осужденной в РФ экс-баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер. До этого телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена не смогла объяснить родственникам Грайнер требования России об обмене заключенными. «Мы много раз заявляли, что готовы к переговорам по решению судьбы осужденных граждан США в России и России в США. Если у посольства США в Москве найдется минута свободного времени, они расскажут об этом президенту Байдену, а тот в свою очередь родственникам [обвиненного в шпионаже американца Пола] Уилана и Грайнер», — написала Захарова в своем telegram-канале.