18 сентября 2022
17 сентября 2022

Тюменцы погибли в пожаре, задохнувшись угарным газом

В коттеджном поселке от отравления угарным газом погибли двое жителей Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь
На месте тушения бани нашли тела мужчины и женщины Фото:

Трупы мужчины и женщины найдены на месте сгоревшей бани, расположенной в коттеджном поселке в Тюменском районе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. По предварительной информации, люди задохнулись.

«18 сентября в вечернее время во время тушения бани, расположенной в коттеджном поселке в деревне Якуши Тюменского района, обнаружены тела жителей Тюмени — женщины 1972 года рождения и ее сожителя 1973 года рождения. Одна из версий произошедшего — отравление угарным газом», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Там отметили, что следов насилия на телах погибших не нашли. Тем не менее, следователи проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

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Трупы мужчины и женщины найдены на месте сгоревшей бани, расположенной в коттеджном поселке в Тюменском районе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. По предварительной информации, люди задохнулись. «18 сентября в вечернее время во время тушения бани, расположенной в коттеджном поселке в деревне Якуши Тюменского района, обнаружены тела жителей Тюмени — женщины 1972 года рождения и ее сожителя 1973 года рождения. Одна из версий произошедшего — отравление угарным газом», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Там отметили, что следов насилия на телах погибших не нашли. Тем не менее, следователи проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства трагедии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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