Кремль не оценил идею Кадырова о «самомобилизации»

Самомобилизацию регионов РФ должны комментировать в Минобороны, сказал Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о «самомобилизации» регионов должно рассматривать Министерство обороны РФ. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на идею чеченского лидера отправить от каждого региона страны по 1000 добровольцев.
«Это нужно с точки зрения военных профессионалов оценивать. Должно комментировать Минобороны», — сказал Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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