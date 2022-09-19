Кремль не оценил идею Кадырова о «самомобилизации»

Песков отказался комментировать идею Кадырова о «самомобилизации»
© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы на Красной площади в Москве. Москва, песков дмитрий
Самомобилизацию регионов РФ должны комментировать в Минобороны, сказал Песков Фото:
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Предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о «самомобилизации» регионов должно рассматривать Министерство обороны РФ. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на идею чеченского лидера отправить от каждого региона страны по 1000 добровольцев.

«Это нужно с точки зрения военных профессионалов оценивать. Должно комментировать Минобороны», — сказал Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о «самомобилизации» регионов должно рассматривать Министерство обороны РФ. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на идею чеченского лидера отправить от каждого региона страны по 1000 добровольцев. «Это нужно с точки зрения военных профессионалов оценивать. Должно комментировать Минобороны», — сказал Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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