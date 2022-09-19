По словам Захаровой, такой парковки у здания МИД России еще не было
На встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым приехало много зарубежных послов. Об этом сообщила представитель МИД Мария Захарова.
«На встречу с Сергеем Лавровым приехали зарубежные послы. Такой парковки у нас еще не было», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Министр иностранных дел России проводит встречу с аккредитованными страной послами зарубежных государств. В ходе открытой части заседания Лавров призвал коллег к возвращению международных отношений на коллективные пути решения проблем.
По словам Захаровой, такого количества машин зарубежных послов на парковке МИД России не было давно
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