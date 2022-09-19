Захарова похвасталась обилием машин послов, приехавших к Лаврову. Фото

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
По словам Захаровой, такой парковки у здания МИД России еще не было Фото:

На встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым приехало много зарубежных послов. Об этом сообщила представитель МИД Мария Захарова.

«На встречу с Сергеем Лавровым приехали зарубежные послы. Такой парковки у нас еще не было», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Министр иностранных дел России проводит встречу с аккредитованными страной послами зарубежных государств. В ходе открытой части заседания Лавров призвал коллег к возвращению международных отношений на коллективные пути решения проблем.

По словам Захаровой, такого количества машин зарубежных послов на парковке МИД России не было давно

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На встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым приехало много зарубежных послов. Об этом сообщила представитель МИД Мария Захарова. «На встречу с Сергеем Лавровым приехали зарубежные послы. Такой парковки у нас еще не было», — написала Захарова в своем telegram-канале. Министр иностранных дел России проводит встречу с аккредитованными страной послами зарубежных государств. В ходе открытой части заседания Лавров призвал коллег к возвращению международных отношений на коллективные пути решения проблем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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