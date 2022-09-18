Скончался один из потерпевших по делу о нападении на пермский вуз

19 сентября 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

О смерти Владимира Смирнова стало известно на судебном заседании по делу о стрельбе в ПГНИУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Один из потерпевших по уголовному делу о стрельбе в Пермском госуниверситете (ПГНИУ) Владимир Смирнов 1952 года рождения скончался. Об этом стало известно в ходе заседания в Пермском краевом суде, где рассматривается дело. Супруга умершего заявила в суде ходатайство о признании ее потерпевшей. Ее муж заявлял гражданский иск, поскольку во время стрельбы был поврежден его личный автомобиль. «В суд поступило ходатайство от Смирновой Назии, которое касается потерпевшего Владимира Смирнова. Поясняет, что ее супруг 17 августа скончался. Просит признать потерпевшей», — заявил судья Сергей Коробейников. В ходатайстве женщина указала, что автомобиль Kia Spectra получил повреждения, а после стрельбы они его восстанавливали совместно с супругом. Ремонт автомобиля обошелся в 50 тысяч рублей. Суд приобщил ходатайство Смирновой к материалам дела. Женщина будет допрошена 20 сентября по видеоконференцсвязи. Такое решение суд принял, исходя из того, что она проживает в Гремячинске (расстояние от Перми-более 100 км) и является пенсионеркой. Вооруженное нападение на Пермский госуниверситет, в результате которого погибли шесть человек, было совершено 20 сентября 2021 года. На скамье подсудимых — бывший студент этого вуза Тимур Бекмансуров. Свою вину в инкриминируемых ему преступлениях он полностью признал.

Один из потерпевших по уголовному делу о стрельбе в Пермском госуниверситете (ПГНИУ) Владимир Смирнов 1952 года рождения скончался. Об этом стало известно в ходе заседания в Пермском краевом суде, где рассматривается дело. Супруга умершего заявила в суде ходатайство о признании ее потерпевшей. Ее муж заявлял гражданский иск, поскольку во время стрельбы был поврежден его личный автомобиль. «В суд поступило ходатайство от Смирновой Назии, которое касается потерпевшего Владимира Смирнова. Поясняет, что ее супруг 17 августа скончался. Просит признать потерпевшей», — заявил судья Сергей Коробейников. В ходатайстве женщина указала, что автомобиль Kia Spectra получил повреждения, а после стрельбы они его восстанавливали совместно с супругом. Ремонт автомобиля обошелся в 50 тысяч рублей. Суд приобщил ходатайство Смирновой к материалам дела. Женщина будет допрошена 20 сентября по видеоконференцсвязи. Такое решение суд принял, исходя из того, что она проживает в Гремячинске (расстояние от Перми-более 100 км) и является пенсионеркой. Вооруженное нападение на Пермский госуниверситет, в результате которого погибли шесть человек, было совершено 20 сентября 2021 года. На скамье подсудимых — бывший студент этого вуза Тимур Бекмансуров. Свою вину в инкриминируемых ему преступлениях он полностью признал.