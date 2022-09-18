18 сентября 2022

В детском саду в Тобольске погиб ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Детские сады. Клипарт. Тюмень, детский сад, детская площадка, забор
Тело девочки нашли в игровом домике на площадке детского сада Фото:

В Тобольске воспитанницу детского сада нашли мертвой на игровой площадке учреждения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. Прокуратура взяла на контроль проведение расследования.

«19 сентября во время утренней прогулки на территории детского сада в игровом детском домике, расположенном на площадке, обнаружено тело двухлетней девочки без признаков жизни. В ходе осмотра тела ребенка телесных повреждений не выявлено», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Силовики возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Точную причину смерти ребенка установит экспертиза.

В рамках расследования будет дана оценка действиям сотрудников детского сада. Сейчас на территории учреждения идут следственные действия, допрашиваются работники сада, родные и близкие ребенка.

Расследование на личный контроль взял прокурор Тюменской области Владислав Московских. «Тобольскому межрайонному прокурору поручено провести проверку исполнения законодательства об образовании, обеспечения безопасных условий пребывания несовершеннолетних в образовательных учреждениях. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования», — рассказали URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

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В Тобольске воспитанницу детского сада нашли мертвой на игровой площадке учреждения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. Прокуратура взяла на контроль проведение расследования. «19 сентября во время утренней прогулки на территории детского сада в игровом детском домике, расположенном на площадке, обнаружено тело двухлетней девочки без признаков жизни. В ходе осмотра тела ребенка телесных повреждений не выявлено», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Силовики возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Точную причину смерти ребенка установит экспертиза. В рамках расследования будет дана оценка действиям сотрудников детского сада. Сейчас на территории учреждения идут следственные действия, допрашиваются работники сада, родные и близкие ребенка. Расследование на личный контроль взял прокурор Тюменской области Владислав Московских. «Тобольскому межрайонному прокурору поручено провести проверку исполнения законодательства об образовании, обеспечения безопасных условий пребывания несовершеннолетних в образовательных учреждениях. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования», — рассказали URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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