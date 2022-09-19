В США предсказали суровую зиму в Европе, которая усложнит их помощь Украине в конфликте с РФ

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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
По словам телеканала CNN, холодная зима в Европе может ограничить помощь Украине в борьбе с РФ Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

В США предсказали суровую зиму в Европе, которая усложнит их помощь Украине в конфликте с РФ. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Грядущая зима станет лакмусовой бумажкой для Москвы в условиях нехватки энергоресурсов [в Европе]. Вместо того чтобы искать компромисс, европейские правительства пришли к выводу, что уступки только приободрят Кремль. Они настроены на большие расходы для защиты потребителей и долгосрочную стратегию по снижению зависимости от российской энергии», — поясняет телеканал. Учитывая данный фактор, Европе будет сложнее оказывать помощь Украине и поставлять ей вооружение.

По словам журналистов журнала Foreign Affairs, на которых ссылается телеканал, президент РФ якобы рассчитывает на то, что зима ограничит поддержку Украины. «Надежда Путина <…> состоит в том, что западная поддержка Украины рухнет, когда военные расходы, включая нехватку энергоносителей и рост цен, начнут падать», — пишут авторы журнала. И они не отрицают факт того, что этого не произойдет.

США и западные страны оказывают финансовую и военную помощь Украине после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. Кроме того, в отношении РФ начали вводиться санкции, которые, по итогу, привели к газовому кризису в Европе. Ранее экс-премьер Греции Алексис Ципрас заявил, что от украинского кризиса больше всего пострадала Европа, пишет RT. Кроме того, в ЕС забили «красную тревогу» из-за энергокризиса, сообщает телеканал 360.

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В США предсказали суровую зиму в Европе, которая усложнит их помощь Украине в конфликте с РФ. Об этом сообщает телеканал CNN. «Грядущая зима станет лакмусовой бумажкой для Москвы в условиях нехватки энергоресурсов [в Европе]. Вместо того чтобы искать компромисс, европейские правительства пришли к выводу, что уступки только приободрят Кремль. Они настроены на большие расходы для защиты потребителей и долгосрочную стратегию по снижению зависимости от российской энергии», — поясняет телеканал. Учитывая данный фактор, Европе будет сложнее оказывать помощь Украине и поставлять ей вооружение. По словам журналистов журнала Foreign Affairs, на которых ссылается телеканал, президент РФ якобы рассчитывает на то, что зима ограничит поддержку Украины. «Надежда Путина <…> состоит в том, что западная поддержка Украины рухнет, когда военные расходы, включая нехватку энергоносителей и рост цен, начнут падать», — пишут авторы журнала. И они не отрицают факт того, что этого не произойдет. США и западные страны оказывают финансовую и военную помощь Украине после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. Кроме того, в отношении РФ начали вводиться санкции, которые, по итогу, привели к газовому кризису в Европе. Ранее экс-премьер Греции Алексис Ципрас заявил, что от украинского кризиса больше всего пострадала Европа, пишет RT. Кроме того, в ЕС забили «красную тревогу» из-за энергокризиса, сообщает телеканал 360.
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