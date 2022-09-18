Жители ХМАО продают вторичное жилье с рекордными скидками

Вторичное жилье в ХМАО продают с рекордными скидками от 6 до 20% Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители ХМАО продают квартиры на вторичном рынке со скидками от 6 до 20%. Это рекордные показатели за последние пять лет, сообщили URA.RU в агентстве недвижимости «Этажи».

«Основной катализатор для рынка недвижимости сейчас — это рекордно выросший дисконт за последние пять лет при продаже вторичного жилья. Если в начале года в среднем он составлял 2-3%, то сейчас превышает 6%. По некоторым объектам при срочной продаже стоимость ниже на 15-20% весенних уровней. Объем предложения на рынке продолжает расти, а следовательно конкуренция за покупателя будет сохраняться. В среднесрочной перспективе дисконт при продаже сохраниться», — прокомментировала корреспонденту агентства замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По словам эксперта, спрос на рынке недвижимости также вырос. К сентябрю по сравнению с весной в Ханты-Мансийске рост составил в 3,5 раза, в Сургуте в 2,2 раза, в Нижневартовске в 1,9 раза. «Из позитивных трендов на рынке — это снижение первоначального взноса по ипотеке с 15% до 10%, что сейчас дополнительно подогреет спрос, особенно в сегменте вторичного жилья», — уточняет Решетникова. На этом фоне риэлторы ожидают роста цен на 1-2%.

Ранее URA.RU рассказывало, что в элитном поселке Сургута «Березка», прозванным у жителей города «долина нищих», сдают в аренду дом за 250 тысяч рублей в месяц. Площадь недвижимости составляет 448 квадратных метров.