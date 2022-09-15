В элитном поселке Сургута сдают дом за 250 тысяч в месяц. Фото

В элитном поселке Сургута сдают дом за 250 тысяч рублей в месяц. Фото

16 сентября 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

В доме есть кабинет, сауна и камин Фото: Размик Закарян © URA.RU В элитном поселке Сургута (ХМАО) «Березка», прозванным у жителей города «долина нищих», сдают в аренду дом за 250 тысяч рублей в месяц. Площадь недвижимости 448 метров квадратных, говорится на сайте агентства недвижимости «Этажи». «Четырехэтажный роскошный жилой дом в закрытом коттеджном поселке „Березка“. В центре города. Отдаленность — 10 минут езды на транспорте. Территория охраняемая, пропускной режим въезда. Идеальное расположение дома в конце улицы, как будто в тихой гавани, позволяет наслаждаться из окон дома на открывающийся великолепный вид реки Сайма, парк и СурГУ с часовней. Дом прекрасно подойдет для семьи, которая ценит уединение и комфорт. Сдача в аренду возможна за 250 тысяч рублей в месяц», — говорится в сообщении. Так же в объявлении сообщается, что в доме есть собственный гараж на две машины и личная баскетбольная площадка. Коттедж оборудован настоящим камином, сауной, несколькими санузлами и спальнями. Есть возможность приобрести дом в собственность. Владелец оценил его в 60 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте продают «трехкомнатный дворец» за 16,5 млн. Стены квартиры отделаны декоративной штукатуркой с перламутровым напылением, декорированы художественной росписью и фресками. Фото: АН «Этажи» Фото: АН «Этажи» Фото: АН «Этажи» Фото: АН «Этажи»

В элитном поселке Сургута (ХМАО) «Березка», прозванным у жителей города «долина нищих», сдают в аренду дом за 250 тысяч рублей в месяц. Площадь недвижимости 448 метров квадратных, говорится на сайте агентства недвижимости «Этажи». «Четырехэтажный роскошный жилой дом в закрытом коттеджном поселке „Березка“. В центре города. Отдаленность — 10 минут езды на транспорте. Территория охраняемая, пропускной режим въезда. Идеальное расположение дома в конце улицы, как будто в тихой гавани, позволяет наслаждаться из окон дома на открывающийся великолепный вид реки Сайма, парк и СурГУ с часовней. Дом прекрасно подойдет для семьи, которая ценит уединение и комфорт. Сдача в аренду возможна за 250 тысяч рублей в месяц», — говорится в сообщении. Так же в объявлении сообщается, что в доме есть собственный гараж на две машины и личная баскетбольная площадка. Коттедж оборудован настоящим камином, сауной, несколькими санузлами и спальнями. Есть возможность приобрести дом в собственность. Владелец оценил его в 60 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте продают «трехкомнатный дворец» за 16,5 млн. Стены квартиры отделаны декоративной штукатуркой с перламутровым напылением, декорированы художественной росписью и фресками.