Роддом в Ханты-Мансийске стал лучшим в России

19 сентября 2022 в 17:48 Размер текста - 17 +

В роддоме ОКБ с 2015 года отсутствует материнская смертность Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Перинатальный центр окружной клинической больницы в Ханты-Мансийске занял первое место в рейтинге лучших роддомов. Об этом рассказали в пресс-службе больницы. «В городе Сочи прошел XVI Общероссийский научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии». В рамках семинара ежегодно проводится рейтинг перинатальных центров. Окружная клиническая больница впервые приняла участие в данном конкурсе и сразу заняла первое место в номинации «Лучший городской перинатальный центр», — сказано в сообщении больницы. При составлении рейтинга основными критериями являются показатели материнской, младенческой и перинатальной смертности. При этом, оцениваются показатели всего региона, за который отвечает перинатальный центр. «У нас же в западной медицинской зоне, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, не зарегистрировано ни одного летального случая. Кроме того, у нас материнская смертность вообще отсутствует с 2015 года», — сказала заместитель руководителя ОКБ по акушерству и гинекологии Елена Васильковская.

Перинатальный центр окружной клинической больницы в Ханты-Мансийске занял первое место в рейтинге лучших роддомов. Об этом рассказали в пресс-службе больницы. «В городе Сочи прошел XVI Общероссийский научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии». В рамках семинара ежегодно проводится рейтинг перинатальных центров. Окружная клиническая больница впервые приняла участие в данном конкурсе и сразу заняла первое место в номинации «Лучший городской перинатальный центр», — сказано в сообщении больницы. При составлении рейтинга основными критериями являются показатели материнской, младенческой и перинатальной смертности. При этом, оцениваются показатели всего региона, за который отвечает перинатальный центр. «У нас же в западной медицинской зоне, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, не зарегистрировано ни одного летального случая. Кроме того, у нас материнская смертность вообще отсутствует с 2015 года», — сказала заместитель руководителя ОКБ по акушерству и гинекологии Елена Васильковская.