18 сентября 2022
17 сентября 2022

Роддом в Ханты-Мансийске стал лучшим в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Ханты-Мансийск, окружная клиническая больница, окб, больница
В роддоме ОКБ с 2015 года отсутствует материнская смертность Фото:

Перинатальный центр окружной клинической больницы в Ханты-Мансийске занял первое место в рейтинге лучших роддомов. Об этом рассказали в пресс-службе больницы.

«В городе Сочи прошел XVI Общероссийский научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии». В рамках семинара ежегодно проводится рейтинг перинатальных центров. Окружная клиническая больница впервые приняла участие в данном конкурсе и сразу заняла первое место в номинации «Лучший городской перинатальный центр», — сказано в сообщении больницы.

При составлении рейтинга основными критериями являются показатели материнской, младенческой и перинатальной смертности. При этом, оцениваются показатели всего региона, за который отвечает перинатальный центр. «У нас же в западной медицинской зоне, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, не зарегистрировано ни одного летального случая. Кроме того, у нас материнская смертность вообще отсутствует с 2015 года», — сказала заместитель руководителя ОКБ по акушерству и гинекологии Елена Васильковская.

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Перинатальный центр окружной клинической больницы в Ханты-Мансийске занял первое место в рейтинге лучших роддомов. Об этом рассказали в пресс-службе больницы. «В городе Сочи прошел XVI Общероссийский научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии». В рамках семинара ежегодно проводится рейтинг перинатальных центров. Окружная клиническая больница впервые приняла участие в данном конкурсе и сразу заняла первое место в номинации «Лучший городской перинатальный центр», — сказано в сообщении больницы. При составлении рейтинга основными критериями являются показатели материнской, младенческой и перинатальной смертности. При этом, оцениваются показатели всего региона, за который отвечает перинатальный центр. «У нас же в западной медицинской зоне, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, не зарегистрировано ни одного летального случая. Кроме того, у нас материнская смертность вообще отсутствует с 2015 года», — сказала заместитель руководителя ОКБ по акушерству и гинекологии Елена Васильковская.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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