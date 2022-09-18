В Пермском крае из школы эвакуировали почти 300 человек

В школе произошло задымление Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Чайковском (Пермский край) из-за задымления в столовой средней школы №7 эвакуировали 270 учеников и 22 сотрудника. Подробности случившегося URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Сообщение о задымлении в столовой поступило в 17:02, на место были направлены 41 человек личного состава и 9 единиц техники. До прибытия пожарных из школы эвакуировали 270 детей и 22 человека персонала. Прибывшие на место пожарные горение не обнаружили», — рассказали в ведомстве.

Сейчас сотрудники МЧС проводят проверочные мероприятия на территории школы. Ранее агентство писало о пожаре в пермской поликлинике, где было эвакуировано более 70 человек.