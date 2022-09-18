18 сентября 2022

В Пермском крае из школы эвакуировали почти 300 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний 1 сентября. Пермь, день знаний, школа, 1 сентября, первокласники
В школе произошло задымление Фото:

В Чайковском (Пермский край) из-за задымления в столовой средней школы №7 эвакуировали 270 учеников и 22 сотрудника. Подробности случившегося URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Сообщение о задымлении в столовой поступило в 17:02, на место были направлены 41 человек личного состава и 9 единиц техники. До прибытия пожарных из школы эвакуировали 270 детей и 22 человека персонала. Прибывшие на место пожарные горение не обнаружили», — рассказали в ведомстве.

Сейчас сотрудники МЧС проводят проверочные мероприятия на территории школы. Ранее агентство писало о пожаре в пермской поликлинике, где было эвакуировано более 70 человек.

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В Чайковском (Пермский край) из-за задымления в столовой средней школы №7 эвакуировали 270 учеников и 22 сотрудника. Подробности случившегося URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. «Сообщение о задымлении в столовой поступило в 17:02, на место были направлены 41 человек личного состава и 9 единиц техники. До прибытия пожарных из школы эвакуировали 270 детей и 22 человека персонала. Прибывшие на место пожарные горение не обнаружили», — рассказали в ведомстве. Сейчас сотрудники МЧС проводят проверочные мероприятия на территории школы. Ранее агентство писало о пожаре в пермской поликлинике, где было эвакуировано более 70 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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