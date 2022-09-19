В Великобритании похоронили королеву Елизавету II 19 сентября 2022 в 21:47 Размер текста - 17 + Служба в память Елизаветы II проходила в Вестминстерском аббатстве в Лондоне Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смерть королевы Великобритании Елизаветы II В Великобритании завершились похороны королевы Елизаветы II. Об этом сообщает британская газета The Guardian. Служба в память Елизаветы II проходила в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Государственные похороны посетили две тысячи человек. Среди них были как члены королевской семьи и руководство страны, так и представители иностранных государств, например президент США Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. После проведения всех соответствующих мероприятий гроб с телом британской королевы поместили на лафет. В дальнейшем катафалк отправили в Виндзорский замок (резиденцию британских монархов — прим. ред. URA.RU), где и состоялась финальная церемония погребения. Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. На церемонии, которая проходила 19 сентября, провели минуту молчания в память о британской королеве, пишет «Национальная служба новостей». Во время похорон также был показан ранее неопубликованный портрет Елизаветы II, сообщает Life. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Королю Карлу III в связи с кончиной его матери. Однако Россию отказались приглашать на похороны Елизаветы II. В Великобритании завершились похороны королевы Елизаветы II. Об этом сообщает британская газета The Guardian. Служба в память Елизаветы II проходила в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Государственные похороны посетили две тысячи человек. Среди них были как члены королевской семьи и руководство страны, так и представители иностранных государств, например президент США Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. После проведения всех соответствующих мероприятий гроб с телом британской королевы поместили на лафет. В дальнейшем катафалк отправили в Виндзорский замок (резиденцию британских монархов — прим. ред. URA.RU), где и состоялась финальная церемония погребения. Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. На церемонии, которая проходила 19 сентября, провели минуту молчания в память о британской королеве, пишет «Национальная служба новостей». Во время похорон также был показан ранее неопубликованный портрет Елизаветы II, сообщает Life. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Королю Карлу III в связи с кончиной его матери. Однако Россию отказались приглашать на похороны Елизаветы II. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям