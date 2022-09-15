Великобритания отказалась приглашать Россию на похороны Елизаветы II

МИД РФ: Англия использует смерть Елизаветы II в геополитических целях

15 сентября 2022 в 22:20 Размер текста - 17 +

Захарова выразила соболезнования британскому народу в связи со смертью Елизаветы II Фото: Владимир Андреев © URA.RU Великобритания не пригласила представителей России на церемонию похорон Королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Swissinfo.ch. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала такой поступок МИД Великобритании «безнравственным». «Великобритания разослала приглашения главам государств почти всех стран мира, кроме Сирии, Венесуэлы, Афганистана, России, Беларуси и Мьянмы», — сообщает Swissinfo.ch. «России и Беларуси не предлагается прислать каких-либо представителей», — отметило издание. «Рассматриваем эту британскую попытку использовать национальную трагедию, затронувшую сердца миллионов людей во всем мире, в геополитических целях для сведения счетов с нашей страной в дни траура, как глубоко безнравственную», — заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ. Захарова отметила, что это особенно кощунственно перед памятью Елизаветы II, которая как известно, служила в годы Второй мировой войны в рядах территориальной обороны британских вооруженных сил, сражавшихся с нацистами. «Со своей стороны выражаем глубокие соболезнования британскому народу в связи с постигшей его большой утратой», — заключила Захарова. Ранее Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин поздравил короля Великобритании и Северной Ирландии Карла III со вступлением на престол. Путин стал первым мировым лидером, поздравившим нового Короля. Королева Елизавета II умерла 8 сентября. Она была королевой Великобритании 70 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Великобритания не пригласила представителей России на церемонию похорон Королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Swissinfo.ch. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала такой поступок МИД Великобритании «безнравственным». «Великобритания разослала приглашения главам государств почти всех стран мира, кроме Сирии, Венесуэлы, Афганистана, России, Беларуси и Мьянмы», — сообщает Swissinfo.ch. «России и Беларуси не предлагается прислать каких-либо представителей», — отметило издание. «Рассматриваем эту британскую попытку использовать национальную трагедию, затронувшую сердца миллионов людей во всем мире, в геополитических целях для сведения счетов с нашей страной в дни траура, как глубоко безнравственную», — заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ. Захарова отметила, что это особенно кощунственно перед памятью Елизаветы II, которая как известно, служила в годы Второй мировой войны в рядах территориальной обороны британских вооруженных сил, сражавшихся с нацистами. «Со своей стороны выражаем глубокие соболезнования британскому народу в связи с постигшей его большой утратой», — заключила Захарова. Ранее Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин поздравил короля Великобритании и Северной Ирландии Карла III со вступлением на престол. Путин стал первым мировым лидером, поздравившим нового Короля. Королева Елизавета II умерла 8 сентября. Она была королевой Великобритании 70 лет.