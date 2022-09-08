Путин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II

Путин выразил соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II

09 сентября 2022 в 00:48 Размер текста - 17 +

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смерть королевы Великобритании Елизаветы II Владимир Путин выразил соболезнования Королю Карлу III в связи с кончиной Королевы Елизаветы II. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев. «С именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю Вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании», — написано на сайте Кремля. Британская королева Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии. Ей было 96 лет. Чарльз стал королем государства сразу после смерти соей матери. Он решил сменить себе имя на Карл III. В Великобритании объявили национальный траур и спустили флаги. Ожидается, что похороны пройдут через 10 дней.

Владимир Путин выразил соболезнования Королю Карлу III в связи с кончиной Королевы Елизаветы II. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев. «С именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю Вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании», — написано на сайте Кремля. Британская королева Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии. Ей было 96 лет. Чарльз стал королем государства сразу после смерти соей матери. Он решил сменить себе имя на Карл III. В Великобритании объявили национальный траур и спустили флаги. Ожидается, что похороны пройдут через 10 дней.