В центре Челябинска продают землю под реновацию за 1,5 млрд. Скрин

20 сентября 2022 в 01:08 Размер текста - 17 +

Продавец утверждает,что участок подходит как для жилого комплекса, так и для торгово- сервисной функции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Центральном районе Челябинска продают земельный участок площадью семь га (промназначения) за 1,5 миллиарда рублей. Территория предназначена под реновацию, указано на популярном сайте объявлений. «Большой девелоперский проект. Территория под реновацию. Удобное расположение и для жилого комплекса, и для торгово-сервисной функции», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Реализацией объекта занимается Агентство Недвижимости R.I.C.H. По подсчетам сайта «Авито», стоимость одной сотки земли превышает 2,1 миллиона рублей. Участок реализуется под реновацию Скрин сайта «Авито»

В Центральном районе Челябинска продают земельный участок площадью семь га (промназначения) за 1,5 миллиарда рублей. Территория предназначена под реновацию, указано на популярном сайте объявлений. «Большой девелоперский проект. Территория под реновацию. Удобное расположение и для жилого комплекса, и для торгово-сервисной функции», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Реализацией объекта занимается Агентство Недвижимости R.I.C.H. По подсчетам сайта «Авито», стоимость одной сотки земли превышает 2,1 миллиона рублей.