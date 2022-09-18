Пьяный свердловчанин напал на полицейского

В Арамиле (Свердловская область) 42-летний мужчина в состоянии опьянения напал на полицейского. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
«Подозреваемый, будучи в состоянии опьянения, применил насилие в отношении полицейского патрульно-постовой службы МВД. Задержанный впоследствии признал вину, раскаялся в содеянном», — сообщают в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел 14 августа, полицейский прибыл к дому на улице Мира из-за сообщения о нарушении общественного порядка. Теперь против подозреваемого заведено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ). Наказание предусматривает лишение свободы до пяти лет.
Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин попытался убить следователя ножницами во время допроса. За это его приговорили к 13 годам колонии.
Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo