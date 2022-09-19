19 сентября 2022

Зюганов призвал как можно скорее включить ЛДНР в РФ

Зюганов: поддерживаю инициативу общественных палат ЛНР и ДНР о референдумах
© Служба новостей «URA.RU»
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Съезд КПРФ. Москва, портрет, зюганов геннадий
Геннадий Зюганов поддержал инициативу общественных палат ЛНР и ДНР о референдумах Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Поддерживаю инициативу общественных палат Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР) о немедленном проведении референдумов о вхождении в состав России. Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.

«Поддерживаю инициативу общественных палат Донецкой и Луганской народных республик о немедленном проведении референдумов о воссоединении с Россией <…> Откладывать этот вопрос недопустимо!» — написал Зюганов в своем telegram-канале. По его словам, провести референдум нужно безотлагательно.

Глава ДНР Денис Пушилин решил объединиться с главой ЛНР Леонидом Пасечником, чтобы провести референдум. Общественные палаты республик уже потребовали срочного проведения голосования. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей. Освобожденные российскими солдатами территории изъявили желание войти в состав РФ.

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Поддерживаю инициативу общественных палат Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР) о немедленном проведении референдумов о вхождении в состав России. Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. «Поддерживаю инициативу общественных палат Донецкой и Луганской народных республик о немедленном проведении референдумов о воссоединении с Россией <…> Откладывать этот вопрос недопустимо!» — написал Зюганов в своем telegram-канале. По его словам, провести референдум нужно безотлагательно. Глава ДНР Денис Пушилин решил объединиться с главой ЛНР Леонидом Пасечником, чтобы провести референдум. Общественные палаты республик уже потребовали срочного проведения голосования. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей. Освобожденные российскими солдатами территории изъявили желание войти в состав РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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