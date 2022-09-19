Из департамента в ЯНАО за год уволился четвертый пресс-секретарь

Департамент молодежной политики и туризма в ЯНАО покинула пресс-секретарь Анастасия Егорова

В департаменте молодежной политики и туризма ЯНАО не приживаются пресс-секретари Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уже четвертый пресс-секретарь с начала 2022 года принял решение покинуть департамент молодежной политики и туризма ЯНАО. 19 сентября из ведомства уволилась Анастасия Егорова. Об этом URA.RU сообщил источник во властных кругах.

«В декабре 2018 года Наиль Хайруллин назначен на должность директора департамента молодежной политики и туризма и понеслась! Пресс-секретарем была Людмила Зяблова. 2019 году к ней в пару вышла Виктория Тихонова. В 2021 Зяблову сократили. Тихонова уволилась в январе 22 года (переехала в другой город). Потом должность занимала Ольга Деордица — она отработала 2 недели. После нее пришла Наталья Кулабнева. Отработала почти полгода и ушла в администрацию города Салехарда. Месяц назад на должность устроила Анастасия Егорова. Сегодня уволилась», — рассказывает собеседник.

В правительстве ЯНАО сообщили, что за текущий год на должности пресс-секретаря департамента молодежной политики и туризма работало несколько специалистов. «Один из них пошел на повышение. Молодежную политику не зря называют кузницей кадров. Много молодых, амбициозных и перспективных ребят, работая в департаменте и подведомственных учреждениях, проходят хорошую школу — от подготовки госзадания и работы с документами до проведения международных событий», — пояснили в пресс-службе.

Также там отметили, что были те сотрудники, которые предпочли сменить высокий темп и многозадачность работы ведомства. Ранее уже сообщалось, что у Хайруллина не приживаются пресс-секретари.