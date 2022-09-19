«Известия»: в Казахстане начали задерживать грузовики РФ с товарами из Европы

20 сентября 2022 в 03:01 Размер текста - 17 +

Дальнобойщиков РФ в задерживают в Казахстане из-за отсутствия документов на товары из ЕС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Казахстане начали задерживать российские грузовики, перевозящие товары из Европы. Об этом сообщили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). Российские грузовики с товарами из Евросоюза начали задерживать в Казахстане из-за новых требований Астаны, сообщили «Известиям» в АСМАП. «Точное количество задержанных транспортных средств сообщить невозможно. Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков», — добавил представитель ассоциации. По данным Минтранса РФ, власти Казахстана начали требовать от российских водителей разрешительных документов на грузы, выданных не отечественному, а предшествующему перевозчику. В АСМАП уточнили, что эти структуры не передают документы друг другу, а новое правило Астаны противоречит положениям соглашений о международном автомобильном сообщении. В России одобрили параллельный импорт в конце июня, указ подписал президент РФ Владимир Путин. Это стало ответом на западные санкции, которые были введены из-за спецоперации РФ на Украине. С помощью этого способа можно ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, что позволять обходить ограничения. Глава Минэка РФ Максим Решетников сообщил, что в России продлят программу параллельного импорта.

В Казахстане начали задерживать российские грузовики, перевозящие товары из Европы. Об этом сообщили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). Российские грузовики с товарами из Евросоюза начали задерживать в Казахстане из-за новых требований Астаны, сообщили «Известиям» в АСМАП. «Точное количество задержанных транспортных средств сообщить невозможно. Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков», — добавил представитель ассоциации. По данным Минтранса РФ, власти Казахстана начали требовать от российских водителей разрешительных документов на грузы, выданных не отечественному, а предшествующему перевозчику. В АСМАП уточнили, что эти структуры не передают документы друг другу, а новое правило Астаны противоречит положениям соглашений о международном автомобильном сообщении. В России одобрили параллельный импорт в конце июня, указ подписал президент РФ Владимир Путин. Это стало ответом на западные санкции, которые были введены из-за спецоперации РФ на Украине. С помощью этого способа можно ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, что позволять обходить ограничения. Глава Минэка РФ Максим Решетников сообщил, что в России продлят программу параллельного импорта.