Россия продолжит завозить санкционные товары из других стран

В России продолжит действовать параллельный импорт
В России продлят программу параллельного импорта. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе совещания по развитию Северо-Западного федерального округа.
«Второе большое направление — это поддержка импорта. Здесь продлен и параллельный импорт, и упрощенный порядок декларирования ввозимой продукции, и ускорение таможенных процедур. Все это будет дальше действовать», — приводит РИА «Новости» слова Решетникова.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта. Закон официально разрешает российским компаниям ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, пишет RT.
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