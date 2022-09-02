Россия продолжит завозить санкционные товары из других стран

Глава Минэкономразвития сообщил о продлении параллельного импорта
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В России продолжит действовать параллельный импорт Фото:

В России продлят программу параллельного импорта. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе совещания по развитию Северо-Западного федерального округа.

«Второе большое направление — это поддержка импорта. Здесь продлен и параллельный импорт, и упрощенный порядок декларирования ввозимой продукции, и ускорение таможенных процедур. Все это будет дальше действовать», — приводит РИА «Новости» слова Решетникова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта. Закон официально разрешает российским компаниям ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, пишет RT.

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В России продлят программу параллельного импорта. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе совещания по развитию Северо-Западного федерального округа. «Второе большое направление — это поддержка импорта. Здесь продлен и параллельный импорт, и упрощенный порядок декларирования ввозимой продукции, и ускорение таможенных процедур. Все это будет дальше действовать», — приводит РИА «Новости» слова Решетникова. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта. Закон официально разрешает российским компаниям ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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