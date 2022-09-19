Соседи Бекмансурова рассказали, чем живет дом, спустя год после атаки на ПГНИУ

Семья Бекмансурова переехала после его атаки на ПГНИУ

20 сентября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Дом на ул. Новосибирская, где жила семья Бекмансуровых Фото: Сергей Русанов © URA.RU Квартира в Перми, в которой проживал Тимур Бекмансуров, напавший на Пермский госуниверситет (ПГНИУ), продана. Это выяснил корреспондент URA.RU, пообщавшийся с соседями дома №13 по улице Новосибирской, где проживала семья Бекмансуровых. «Семья Бекмансуровых проживала на 15 этаже, но они свою квартиру продали. Здесь его родных больше нет», — рассказал мужчина, представившийся Виктором. Он добавил, что многие получили квартиры в указанном доме, переехав из ветхого и аварийного жилья, но сейчас также продали их. Опрошенные корреспондентом URA.RU жильцы дома отмечали, что никогда не встречались с Тимуром Бекмансуровым и ничего о его семье до случившегося в ПГНИУ не слышали. Ранее корреспонденту URA.RU рассказывал один из соседей по дому Бекмансурова, который также учился вместе с ним в одной школе, что по характеру он был спокойный и увлекался Адольфом Гитлером и свастикой. По словам соседа, напавший на вуз как-то планировал устроить стрельбу в школе, но тогда передумал, поскольку, по его словам, «в школе мало людей». 20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров, проникнув на территорию кампуса Пермского госуниверситета, открыл стрельбу. В результате погибли шесть человек, десятки были ранены и получили травмы различной степени тяжести. Уголовное дело об атаке на вуз рассматривается в Пермском краевом суде, свою вину Бекмансуров полностью признал.

Квартира в Перми, в которой проживал Тимур Бекмансуров, напавший на Пермский госуниверситет (ПГНИУ), продана. Это выяснил корреспондент URA.RU, пообщавшийся с соседями дома №13 по улице Новосибирской, где проживала семья Бекмансуровых. «Семья Бекмансуровых проживала на 15 этаже, но они свою квартиру продали. Здесь его родных больше нет», — рассказал мужчина, представившийся Виктором. Он добавил, что многие получили квартиры в указанном доме, переехав из ветхого и аварийного жилья, но сейчас также продали их. Опрошенные корреспондентом URA.RU жильцы дома отмечали, что никогда не встречались с Тимуром Бекмансуровым и ничего о его семье до случившегося в ПГНИУ не слышали. Ранее корреспонденту URA.RU рассказывал один из соседей по дому Бекмансурова, который также учился вместе с ним в одной школе, что по характеру он был спокойный и увлекался Адольфом Гитлером и свастикой. По словам соседа, напавший на вуз как-то планировал устроить стрельбу в школе, но тогда передумал, поскольку, по его словам, «в школе мало людей». 20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров, проникнув на территорию кампуса Пермского госуниверситета, открыл стрельбу. В результате погибли шесть человек, десятки были ранены и получили травмы различной степени тяжести. Уголовное дело об атаке на вуз рассматривается в Пермском краевом суде, свою вину Бекмансуров полностью признал.