В ХМАО готовят поправки в антиалкогольный закон

20 сентября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Редакция антиалкогольного закона в ХМАО может быть изменена Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Правительство ХМАО рассматривает предложения от предпринимателей по изменению антиалкогольного закона, который с 1 сентября запретил продажу спиртного в магазинах, расположенных во дворах жилых домов и рядом с детскими площадками. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор Югры Роман Генкель. «После принятия закона, в мессенджерах появились чаты, где идет его обсуждение. Торгово-промышленные палаты выступили с предложениями о ряде уточнений его положений. Мы на нескольких площадках уже встретились и вот о чем договорились. Само по себе решение уже принято, оно выверено и отменять его полностью будет неправильно. На базе департамента экономического развития Югры мы собираем предложения в части уточнения формулировок. Предложения, необходимость реализации которых будет подтверждена правоприменительной практикой, вынесем на общественное обсуждение. Результаты правоприменительной практики и общественных обсуждений станут основой принятия решения о целесообразности внесения изменений в закон», — рассказал Генкель. По данным депэкономразвития ХМАО, в округе работает 2 тысячи торговых точек, где продают алкоголь на основании лицензии. После вступления закона в силу, ограничения коснулись порядка 200 лицензионных магазинов, 30% из которых — это объекты федеральных сетей. «Сам закон был принят в ноябре 2020 года. Предпринимателям давалось почти два года на то, чтобы принять меры по приведению бизнеса в соответствие с ограничениями. За это время в Югре было включено в лицензии 400 новых точек с продажей алкоголя, которые соответствуют всем новым требованиям», — резюмировал вице-губернатор ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало, что осенью из-за нового закона доходы малого бизнеса в ХМАО кратно снизятся. Предприниматели ожидают, что после вступления в силу антиалкогольного закона их доходы резко упадут на 50%. При этом власти региона предложили бизнесу вместо алкоголя торговать выпечкой

Правительство ХМАО рассматривает предложения от предпринимателей по изменению антиалкогольного закона, который с 1 сентября запретил продажу спиртного в магазинах, расположенных во дворах жилых домов и рядом с детскими площадками. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор Югры Роман Генкель. «После принятия закона, в мессенджерах появились чаты, где идет его обсуждение. Торгово-промышленные палаты выступили с предложениями о ряде уточнений его положений. Мы на нескольких площадках уже встретились и вот о чем договорились. Само по себе решение уже принято, оно выверено и отменять его полностью будет неправильно. На базе департамента экономического развития Югры мы собираем предложения в части уточнения формулировок. Предложения, необходимость реализации которых будет подтверждена правоприменительной практикой, вынесем на общественное обсуждение. Результаты правоприменительной практики и общественных обсуждений станут основой принятия решения о целесообразности внесения изменений в закон», — рассказал Генкель. По данным депэкономразвития ХМАО, в округе работает 2 тысячи торговых точек, где продают алкоголь на основании лицензии. После вступления закона в силу, ограничения коснулись порядка 200 лицензионных магазинов, 30% из которых — это объекты федеральных сетей. «Сам закон был принят в ноябре 2020 года. Предпринимателям давалось почти два года на то, чтобы принять меры по приведению бизнеса в соответствие с ограничениями. За это время в Югре было включено в лицензии 400 новых точек с продажей алкоголя, которые соответствуют всем новым требованиям», — резюмировал вице-губернатор ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало, что осенью из-за нового закона доходы малого бизнеса в ХМАО кратно снизятся. Предприниматели ожидают, что после вступления в силу антиалкогольного закона их доходы резко упадут на 50%. При этом власти региона предложили бизнесу вместо алкоголя торговать выпечкой